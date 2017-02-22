Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне: «Мы могли победить с большим

Симеоне: «Мы могли победить с большим
Eurosport

6 мин. назад

Аргентинцу мало разницы в два мяча.

«Важно сохранять веру в собственные силы, когда играешь на выезде. У нас этого было с лихвой. Мы могли победить еще с большим преимуществом, но голкипер «Байера» сделал два потрясающих сейва, не позволив отличиться Гризманну.

Нам нужно было сдержать Венделла, и мы это сделали. Все было хорошо, но нам нужно продолжать прибавлять. Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира. Мы будем над этим работать. Леверкузенцам в ответном матче будет нечего терять, так что нужно сохранять осторожность. Но все равно мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня вечером», – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

  • Встреча, состоявшаяся во вторник в Леверкузене, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико».
  • Ответный матч команды проведут 15 марта в Мадриде.

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