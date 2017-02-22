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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн – Диего Симеоне: «Не меняй Гамейро, он лучший на поле»
Главный тренер не послушался.
«Нет-нет-нет. Кевин лучший! Он лучший на поле», – кричал Гризманн Симеоне во время замены форварда на 71-й минуте игры Лиги чемпионов с «Байером».
После матча Гризманн прокомментировал этот эпизод.
«Тренеру виднее. Гамейро выполнял невероятный объем работы, но тренер оказался прав, потому что мы забили четвертый мяч», – сказал французский нападающий.
- «Атлетико» одержал гостевую победу над «Байером» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:2.
- Ответная игра пройдет в Мадриде 15 марта.
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