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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн – Диего Симеоне: «Не меняй Гамейро, он лучший на поле»

Гризманн – Симеоне: «Не меняй Гамейро, он лучший на поле»
Eurosport

15 мин. назад

Главный тренер не послушался.

«Нет-нет-нет. Кевин лучший! Он лучший на поле», – кричал Гризманн Симеоне во время замены форварда на 71-й минуте игры Лиги чемпионов с «Байером».

После матча Гризманн прокомментировал этот эпизод.

«Тренеру виднее. Гамейро выполнял невероятный объем работы, но тренер оказался прав, потому что мы забили четвертый мяч», – сказал французский нападающий.

  • «Атлетико» одержал гостевую победу над «Байером» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:2.
  • Ответная игра пройдет в Мадриде 15 марта.

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