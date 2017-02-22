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«Ювентус» оштрафовал Массимилиано Аллегри за ссору с Леонардо Бонуччи

«Ювентус» оштрафовал Аллегри за ссору с Бонуччи
Eurosport

10 мин. назад

В Турине все строго с дисциплиной.

Руководство клуба поддержало решение Аллегри отстранить Леонардо Бонуччи от участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», но приняло дисциплинарные меры по отношению к коучу, сообщает Tuttosport. Сумма штрафа не уточняется.

  • Между Аллегри и Бонуччи произошел конфликт в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Палермо».
  • Встреча между «Порту» и «Ювентусом» состоится на «Драгау» 22 февраля и начнется в 22:45 (мск).

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