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«Ювентус» оштрафовал Массимилиано Аллегри за ссору с Леонардо Бонуччи
В Турине все строго с дисциплиной.
Руководство клуба поддержало решение Аллегри отстранить Леонардо Бонуччи от участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», но приняло дисциплинарные меры по отношению к коучу, сообщает Tuttosport. Сумма штрафа не уточняется.
- Между Аллегри и Бонуччи произошел конфликт в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Палермо».
- Встреча между «Порту» и «Ювентусом» состоится на «Драгау» 22 февраля и начнется в 22:45 (мск).
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