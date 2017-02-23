AFP
«Севилья» победила «Лестер» в Испании
Соперники развлекли публику тремя забитыми мячами – 2:1.
«Севилья» – «Лестер Сити» – 2:1
Голы:
1:0 – Пабло Сарабиа, 25'
2:1 – Джейми Варди, 73'
Незабитый пенальти:
Хоакин Корреа («Севилья»), 14' (вратарь)
- Для «Лестера» этот матч стал дебютным в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании.
- «Лестер» идет на 17-м месте в АПЛ.
- Ответный матч состоится 14 марта на «Кинг Пауэр».
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