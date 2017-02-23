AFP

«Севилья» победила «Лестер» в Испании

«Севилья» победила «Лестер» в Испании
Eurosport

1 минуту назад

Соперники развлекли публику тремя забитыми мячами – 2:1.

«Севилья» – «Лестер Сити» – 2:1

Голы:

1:0 – Пабло Сарабиа, 25'

2:0 – Хоакин Корреа, 62'

2:1 – Джейми Варди, 73'

Незабитый пенальти:

Хоакин Корреа («Севилья»), 14' (вратарь)

  • Для «Лестера» этот матч стал дебютным в плей-офф Лиги чемпионов.
  • «Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании.
  • «Лестер» идет на 17-м месте в АПЛ.
  • Ответный матч состоится 14 марта на «Кинг Пауэр».

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