«Хочу, чтобы «Лестер» играл как матадоры». Клаудио Раньери зарядил команду на матч с «Севильей»

На предматчевой пресс-конференции, посвященной первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей», главный тренер «Лестера» рассказал о том, какими хочет видеть своих игроков на «Рамон Санчес Писхуан».

«Будут ли у нас яйца? Я хочу видеть матадоров. Хочу, чтобы мои игроки были гладиаторами, солдатами. Матч против «Севильи» может стать поворотным, может случиться все, что угодно. Мы способны проиграть, и тогда ничего не произойдет. Но если мы победим и сыграем здорово, то это многое изменит. Нам нужен всего один матч», – заявил Раньери Goal.

«Лестер» проиграл 6 из 8 последних встреч во всех турнирах.

Ответный матч между английским клубом и «Севильей» состоится на «Кинг Пауэр» 14 марта.

Текстовая трансляция матча «Севилья» – «Лестер» на Eurosport.ru

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