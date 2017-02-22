Фанат «Манчестер Сити» исполнил Болта, убежав от стюардов с футболкой Кевина де Брёйне

Забавный эпизод произошел после финального свистка первой 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако». Болельщик английского клуба выбежал на поле и попросил футболку у Кевина де Брёйне, который с удовольствием подарил ее.

Получив желанный трофей, парень со скоростью мустанга рванул обратно на трибуны, преследуемый парочкой стюардов.

Оказался ли фанат в руках у работников стадиона – неизвестно.

Встреча на «Этихаде» завершилась победой «Манчестер Сити» – 5:3. По ходу игры английский клуб уступал со счетом 2:3.

Ответный матч пройдет в Монако 15 марта.

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