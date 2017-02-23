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УЕФА запретит участвовать в Лиге чемпионов «Лейпцигу» или «Зальцбургу»

УЕФА запретит участвовать в Лиге чемпионов «Лейпцигу» или «Зальцбургу»
Eurosport

19 мин. назад

Слишком много «Ред Булла».

Если по итогам сезона-2016/17 оба клуба прорвутся в Лигу чемпионов, то владельцы концерна Red Bull встанут перед выбором, кого именно выдвинуть для участия в турнире. Дело в том, что УЕФА отказал в возможности соревноваться в ЛЧ двум и более клубам, принадлежащему одному человеку или компании.

Red Bull собирается доказать, что является не владельцем «Зальцбурга», а лишь его спонсором.

  • К середине Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает вторую строчку в таблице, уступая лидирующей «Баварии» 5 очков.
  • «Зальцбург» – лучший в Австрии. На счету «быков» 46 очков и гандикап в 3 балла перед «Альтах».

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