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Икер Касильяс вышел в лидеры по участиям в плей-офф Лиги чемпионов

Касильяс вышел в лидеры по участиям в плей-офф Лиги чемпионов
Eurosport

58 мин. назад

Матч против «Ювентуса» превратился в рекорд.

Голкипер, вышедший в стартовом составе «Порту» на матч против «Ювентуса», сыграл в плей-офф Лиги чемпионов в 16-й раз в карьере.

Касильяс вышел в лидеры по этому показателю: предыдущий рекорд принадлежал Райану Гиггзу и Раулю, которые участвовали в 15 весенних отрезках турнира.

  • Встреча завершилась победой туринцев – 2:0.
  • Икер 15 раз играл в плей-офф ЛЧ как игрок «Реала» и еще раз – за «Порту».
  • Испанец – 3-кратный победитель Лиги чемпионов.

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