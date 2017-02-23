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Икер Касильяс вышел в лидеры по участиям в плей-офф Лиги чемпионов
Матч против «Ювентуса» превратился в рекорд.
Голкипер, вышедший в стартовом составе «Порту» на матч против «Ювентуса», сыграл в плей-офф Лиги чемпионов в 16-й раз в карьере.
Касильяс вышел в лидеры по этому показателю: предыдущий рекорд принадлежал Райану Гиггзу и Раулю, которые участвовали в 15 весенних отрезках турнира.
- Встреча завершилась победой туринцев – 2:0.
- Икер 15 раз играл в плей-офф ЛЧ как игрок «Реала» и еще раз – за «Порту».
- Испанец – 3-кратный победитель Лиги чемпионов.
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