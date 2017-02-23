Хитрый лис. 4 совета, которые выведут «Лестер» в четвертьфинал

«Лестер» отскочил в первом матче против «Севильи», но в ответной встрече готов зажечь по-серьезному. Причиной этому «Севилья», которая бросила играть в последние двадцать минут матча и подарила англичанам живительный гол, подаривший им надежду на спасение.

Ответная встреча состоится нескоро, а значит у Клаудио Раньери будет время, чтобы изучить бреши в обороне соперника и настроить своих парней на итоговый успех. Нужно лишь не забыть о четырех столпах будущей победы.

Смена структуры атак

«Лестер» в чемпионском сезоне убивал длинными забросами на ход Варди, но сейчас к ним привыкли примерно все. Предсказуемость атак «лис» стремится к 100%, а фанаты паникуют не только из-за отсутствия забитых голов в АПЛ в новом календарном году, но и от ощущения безысходности в построении атак. Типичная двухходовка «Дринкуотер-Варди», где первый длинной передачей ищет второго, больше не таит в себе сверхугрозы, так как Джейми подрастерял драйв и голевое чутье.

Да, ребята соорудили единственный гол «Лестера» в матче, но это произошло после молниеносной перепасовки на левом краю и последующего прострела низом, а не классического заброса на ход Варди. Было бы логично попробовать огорошить «Севилью» игрой внизу и в ответной встрече, потому что и Адиль Рами и экстренно вышедший на замену Каррису не готовы справляться с агрессивным мелким пасом перед штрафной. Ребята они довольно мощные, так что вполне могут не уследить за мельтешением Мареза, Варди и компании.

Выход Синдзи Окадзаки

Гениальное решение хранится у Клаудио Раньери в консервированном виде на скамейке запасных. Японское солнышко прошлогоднего «Лестера», своими перемещениями стягивавший на себя внимание одного, а иногда двух-трех защитников соперника, будет крайне необходим в ответном матче. Игравший сегодня вместо японца Ахмед Муса в очередной раз доказал свою бесполезность для «Лестера» и будет абсурдом выпускать его на поле в ответной встрече. Нигириец хоть и стал одним из драйверов возвращения «лис» в сегодняшний матч, но, в целом, выглядел крайне посредственно. Единственная удачная попытка отбора, унылый удар по воротам и всего лишь одно выигранное единоборство – позор. WhoScored оценил Ахмеда в 6,06 и, кажется, даже слегка завысил показатель.

Синдзи – персонаж, который внесет в атаку «Лестера» то необходимое разнообразие перемещений, которое не может обеспечить прямолинейный Муса.

К выпуску обязателен.

Насыщение краев

При взгляде на сегодняшнюю расстановку «Лестера» и ее прошлогодний вариант в глаза бросается одно ключевое различие. Рияд Марез, проведший феноменальный прошлый сезон на правом фланге атаки, вынужден занимать несвойственную для себя позицию под нападающим. От неудобной роли алжирца страдает не только он, но и главный забивала команды – Варди.

Итальянскому тренеру «Лестера» нужно срочно возвращать алжирца на родное место и пожинать плоды.

Крайние защитники «Севильи» ребята гиперактивные и подключаются к атакам при любом удобном случае, а значит автоматически оголяют зоны и становятся уязвимы для обыгрыша один в один. Перевод Мареза на правое крыло атаки и возвращение Олбрайтона на левое не станут тактическими новинками Клаудио, но такими рокировками он явно сможет надавить на проседающие у соперника зоны.

Ставка на Варди

Джейми Варди проводил очередной унылый матч, который не сулил ему не то что забитого мяча, а даже удара по воротам. «Севилья» деклассировала атаку гостей в первом тайме настолько, что парни в синем сподобились лишь на один удар в сторону ворот, а в створ и вовсе не попали ни разу. Шансов могло и не появиться вовсе, если бы на 55-й минуте травму не получил 21-летний защитник «Севильи» Клеман Ленгле. Пока он был на поле, оборона хозяев цементировалась исправно, но стоило лишить механизм одной детали, как он сломался вовсе. Вышедший на замену Даниэл Кариссу перестал справляться с Варди не сразу, но спустя 20 минут англичанин-таки нашел брешь в обороне хозяев и скроил гол, который может стать для «Лестера» историческим. Восстановление молодого француза к ответному матчу не планируется, а значит Джейми снова порвет.

«Севилья» – «Лестер Сити» – 2:1

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