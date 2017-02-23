Форвард «Барселоны» Лионель Месси: «Матч с «ПСЖ»? Не помню о таком»

В матче 23-го тура Примеры с «Леганесом» (2:1) Месси сделал дубль, а решающий мяч забил в добавленное время с пенальти. Аргентинец не праздновал гол, и журналисты во время визита Лионеля в Египет спросили его, связано ли это с матчем против «ПСЖ».

«Не помню о таком», – ответил Месси, которого цитирует Mundo Deportivo.

«Барселона» потерпела поражение от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:4.

Месси посетил Египет для участия в кампании по борьбе с гепатитом С.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете