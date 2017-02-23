Душевные объятия Джиджи Буффона и Икера Касильяса, после которых вы заплачете от ностальгии

Последний раз голкиперы играли друг против друга в мае 2015 года, когда «Ювентус» обыграл «Реал» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.

Новая встреча легендарных вратарей состоялась 22 февраля в игре 1/8 финала главного еврокубка. После матча Буффон и Касильяс встретились в центре поля, чтобы поприветствовать друг друга и пообщаться.

Матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

Ответная игра состоится в Турине 14 марта.

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