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Душевные объятия Джиджи Буффона и Икера Касильяса, после которых вы заплачете от ностальгии
Две легенды встретились на стадионе «Драгау».
Последний раз голкиперы играли друг против друга в мае 2015 года, когда «Ювентус» обыграл «Реал» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.
Новая встреча легендарных вратарей состоялась 22 февраля в игре 1/8 финала главного еврокубка. После матча Буффон и Касильяс встретились в центре поля, чтобы поприветствовать друг друга и пообщаться.
- Матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:0.
- Ответная игра состоится в Турине 14 марта.
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