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Лерой Сане извинился перед болельщиком за испорченную ставку с коэффициентом 18000

Лерой Сане извинился перед болельщиком за испорченную ставку с коэффициентом 18000
Eurosport

21 мин. назад

Гол полузащитника «Манчестер Сити» помешал фанату разбогатеть.

Неизвестный болельщик сделал в букмекерской конторе ставку на два матча Лиги чемпионов, предположив, что «Атлетико» выиграет у «Байера» со счетом 4:2, а «Сити» обыграет «Монако» – 4:3. Общий выигрыш по ставке в 2 евро мог составить 34,2 тысячи евро.

Любитель ставок угадал результат матча мадридцев с монегасками и был близок к тому, чтобы сорвать куш, но Лерой Сане своим голом на 82-й минуте в Манчестере все испортил.

Полузащитник узнал о ставке и извинился перед болельщиком.

«Я читал об этом в газетах. Извини меня за это, бедный парень», – написал Сане.

  • Матч между «Манчестер Сити» и «Монако» завершился со счетом 5:3.

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