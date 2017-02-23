AFP

Фото ноги капитана «Порту», которую беспощадно разорвал защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер

Фото ноги капитана «Порту», которую беспощадно разорвал Лихтштайнер
Eurosport

33 мин. назад

Чем может закончиться для футболиста игровой эпизод.

Спустя несколько часов после окончания первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Эктор Эррера опубликовал фото левой ноги, пострадавшей в столкновении с Лихтштайнером.

Все случилось на 50-й минуте.

Эррера доиграл матч до конца.

  • Лихтштайнера на 73-й минуте заменил Дани Алвес, уже через минуту пребывания на поле удвоивший преимущество туринцев.
  • Матч «Порту» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.
  • Португальская команда с 27-й минуты играла вдесятером после удаления Алекса Теллеса.
  • Ответная игра пройдет в Турине 14 марта.

Канал в телеграме, который разрывает, но по-хорошему

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