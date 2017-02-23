AFP
Фото ноги капитана «Порту», которую беспощадно разорвал защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер
Чем может закончиться для футболиста игровой эпизод.
Спустя несколько часов после окончания первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Эктор Эррера опубликовал фото левой ноги, пострадавшей в столкновении с Лихтштайнером.
Все случилось на 50-й минуте.
Эррера доиграл матч до конца.
- Лихтштайнера на 73-й минуте заменил Дани Алвес, уже через минуту пребывания на поле удвоивший преимущество туринцев.
- Матч «Порту» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.
- Португальская команда с 27-й минуты играла вдесятером после удаления Алекса Теллеса.
- Ответная игра пройдет в Турине 14 марта.
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