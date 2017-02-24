AFP
Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри: «Леонардо Бонуччи останется на трибуне, или я уйду»
Коуч поставил мощный ультиматум.
Леонардо Бонуччи не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Порту» и остался на трибунах. Как выяснилось позднее, это произошло из-за конфликта игрока с тренером «Ювентуса» в матче чемпионата Италии с «Палермо». Руководство клуба оштрафовало футболиста, но Аллегри этого показалось недостаточно.
«Бонуччи останется на трибуне или я уйду», – приводит слова Массимилиано La Repubblica.
- Защитник уже принес публичные извиниения команде и фанатам за препирания с тренером.
- «Ювентус» уверенно обыграл «Порту» – 2:0.
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