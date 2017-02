«Я верю только в Desert Eagle и Зизу». Топ-рэпер Франции, который читает про Зидана и Златана

В клипах Каариса нет ничего нового: верзила с цепями и бородой, вокруг братва и шикарные девушки в нижнем белье. Он читает про дам, деньги, тачки, перестрелки и хейтеров, но вдруг в тексте проскакивают строчки, в которых любой футбольный фанат услышит то, что должен.

«Почему я прочитал про Златана? Его либо обожают до безумия, либо ненавидят. Его ответы в интервью… Это доказывает, что он художник, настоящая звезда. Круто, если бы он забил мяч в финале Лиги чемпионов и показал в камеру символ свободы. Когда бы в интервью его спросили о причине жеста, то он ответил: «Я сделал это для своего друга Каариса. Мы видимся каждую неделю. Это он мне объяснил символ, а моя жена просто обожает его музыку», – Каарис.

Путь рэпера напоминает восхождение его кумира. Оку Гнакури родился в Кот-д’Ивуаре, после появление сына семья сразу же двинула во Францию. Талантливый и артистичный парень сразу выбрал сцену. Гнакури растил в себе танцора: несколько попыток карьеры би-боя и брейкдансера разочаровали Оку. Ивуариец ушел в музыку, выбрал банальный и штамповый псевдоним Фрэш и предсказуемо провалился. Дебютный микстейп 20-летнего рэпера не дал ему ничего: после провала он бросил мечты и вернулся в Африку, чтобы найти обычную работу.

«Жизнь несправедлива. Я с болью вспоминаю те времена: казалось, что я просто теряю время. У меня нет никакой ностальгии по тому периоду, тогда я мечтал только о концертах», – вспоминал Гнакури.

Оку выбрал неудачное время для возвращения: в Кот-д’Ивуаре разгорелась гражданская война. Парень насмотрелся бойни и ада, накопил злость и опять рванул в Париж, чтобы выплеснуть эмоции в музыке. Каарис родил новый альбом, который не принес ему ни денег, ни славы, но рэпер попал на радары крутых парней. Ивуариец записал микстейп с неплохими музыкантами, после чего его заметил успешный Буба, протащивший уже 30-летнего Каариса на вершину французского рэпа.

Гнакури мог добиться славы и денег другим путем. Любовь к футболу пришла к нему с рождения, и он мечтал стать звездой самой популярной игры. Еще в школе Оку выделялся физическими данными. На его фоне соперники выглядели карликами: «Сейчас объем моего бицепса 50 см. Я был большим и в детстве. Я был самым горячим, остальные выглядели как из детского сада».

Каарис играл под седьмым номером и рвал правый фланг. Габаритный пацан не отличался взрывной скоростью и техникой: его главными козырями были сумасшедшие подкаты и сильные удары.

«У меня избирательная память. Есть вещи, которые я помню очень хорошо. Например, запах ночного футбольного поля, когда ты только выходишь из раздевалки. Это отложилось навсегда», – отметил рэпер.

В 14 лет перед Гнакури встал выбор: футбол или творчество. Парень понял, что ничего выдающегося с мячом он не сделает. Любовь к игре он выражал уже не на поле, а в текстах: «I only trust in my Desert Eagle and Zizou in the game stops» («Я верю только в свой Desert Eagle и в Зизу»). Каарис прочитал это во взрывном треке «Kalash», после которого о бывшем футболисте заговорили.

«Почему я прочитал про Зизу? Это же ясно и понятно. Вы верите в ваш Desert Eagl, когда он у вас. Точно также с Зиданом: вы в безопасности, когда он на поле. Когда он играл – Франция побеждала», – объяснил Каарис.

Дуэт с Бубой стал детонатором карьеры Гнакури: ивуариец получил поддержку, записал альбом «Or Noir» и взлетел на третье место во французских чатах. За первую неделю продаж улетели 19 000 копий, позже альбом получил золотой статус за 50 000 реализованных пластинок. Вкусив успех, Каарис создал «Or Noir: Part II», укреплявший его на вершине французского рэпа и превративший его в музыкального Златана.

Оку разбавляет ядерные и злые треки вставками о футболе. В «Zoo» ивуариец использовал для многих непонятную фразу «tur-fu goal».

«Вы видели гол Зидана «Байеру» в финале Лиге чемпионов? Вот это tur-fu goal. Он явился из 2094 года, растворил время и забил мяч с левой, не опуская на землю», – восторгался рэпер.

Взорвав Францию, Каарис усовершенствовался. Его треки стали звучат круче: к жестким панчам он добавлял эксклюзивные бит и мелодию, повторить которые почти нереально. Ганкури превратил свой рэп в узнаваемый продукт: даже отцы трэпа из США почувствовали в нем конкурента. Каарис вышел на международный уровень после совместной работы с монстрами жанра Гучи Мэйном и Фьючером.

«Сотрудничество круто освежило меня. Это был отличный опыт. Правда, я не говорю по-английски, поэтому пришлось много переводить. Все было круто, но не клип: американцы любят делать все быстро. Я люблю качество, а не скорость, поэтому немного не доволен клипом», – сказал амбициозный рэпер, для которого следующей целью стала совместка с Лил Уэйном.

Музыка Каариса зазвучала стильно и дорого. Как игра Погба.

«Я не считаю, что футболисты зарабатывают слишком много. Футбол – индустрия, в которой задействованы миллионы людей. Некоторые актеры получают за фильм больше 2 миллионов евро. Почему футболисты не могут? Если меня или вас выпустить на поле, мы никогда не повторим игру Погба. За это футболисты и получают миллионы», – уверен Каарис.

Он болеет за сборную Франции всегда. Кроме одного матча: «Из-за интервью я не попал на матч Франция – Кот-д’Ивуар (0:0). Это была большая игра, в которой мы доказали, что выиграли Кубок Африки не просто так». Гнакури чтит корни, несмотря на то, что провел на родине мизерную часть жизни. Он всегда поддерживает свой народ, братается с Дидье Дрогба и ненавидит расизм.

«Расистские фразы с трибун кричат обезьяны. Если бы я был футболистом, то ответил бы им тем самым прыжком Кантона. Мы должны донести до людей, что нет никакой разницы в цвете кожи.

Дрогба очень важен для страны. Во Франции он не такой авторитет, как для Кот-д‘Ивуара, где его влияние огромно. Карьера Дидье привлекла к стране внимание, а большие игры могут изменить ситуацию в государстве», – сказал рэпер.

После переезда в Париж у ивуарийца не осталось выбора – только «ПСЖ». Паренек, выросший в бедных кварталах столицы, всегда топил за парижан и отлично помнит игру Роналдиньо и других звезд. Приход катарских шейхов его не разозлил и не убил романтику французского футбола.

«Катар пришел и забрал власть. Мы должны смириться и сконцентрироваться на одном – на победах. Кого-то бесят большие деньги «ПСЖ»? А чего они хотят? Быть на задворках, как другие клубы? Они говорят, что клуб потерял дух? Тогда почему семьи с детьми по-прежнему заполняют стадион?», – оборонялся музыкант.

В клубе у Каариса есть глаза и уши: он с детства дружит с Сержем Орье, который был одноклассником его сестры. Парни дружили в юности, их братские отношения с годами не исчерпались. Каарис не мог не упомянуть друга в треках: «Double fuck» он посвятил защитнику «ПСЖ».

«У нас одинаковый сплав: мы родом из одного города и состоим из футбола и музыки. Он отличный парень, он может добиться даже большего клуба, чем «ПСЖ». Знаю, что в раздевалке он включает мои треки и силой заставляет Златана слушать», – похвастался Гнакури.

После 30 Ибрагимович забивал чаще, чем до этой отметки. Каарис к 37-ми взобрался на трон французской музыки: за 2016-й он заработал почти 60 млн евро и стал одним из самых высокооплачиваемых рэперов мира. Чем старше он становится, тем круче от него летят искры (параллель со Златаном): по данным Mediamass, Гнакури расширит капитал до 158 млн. Рэпер открыл сеть ресторанов в Париже, запустил линейку одежды, забросил в продажу именную туалетную воду и приобрел футбольный клуб в родном Абиджане.

Его амбиции растут, несмотря на приближающийся сорокет. «Ты номер один для меня. Я буду ждать, когда солнце поднимется в небе так высоко, чтобы все увидели, как я убил царя», – эти слова Каариса предназначены Бубе, который открыл ему дорогу на вершину, и которого он грозит сбросить с нее.

Другие тексты Артема Буторина:

«Я на все плюнул и стал панком». Как фронтмен Rammstein предпочел музыку Олимпиаде

«Приходилось врать, что я сплю с девушками». Футболист-гей, который мечтал стать как Стивен Джеррард

Лучший спортивный телеграм