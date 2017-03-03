AFP

Форвард «Барселоны» Луис Суарес – о матче с «ПСЖ»: «Мы способны перевернуть любую ситуацию»

Суарес – о матче с «ПСЖ»: «Мы способны перевернуть любую ситуацию»
Eurosport

55 мин. назад

Футболист не планирует вылетать из Лиги чемпионов в первом же раунде.

Уругваец смело высказывался в пользу «Барселоны», несмотря на 0:4 в Париже.

«Тому, кто не верит в себя, лучше не играть в футбол. А мы верим. Если в первом тайме забьем два гола, «ПСЖ» занервничает и может подумать, что нам по силам их пройти. Мы способны перевернуть любую ситуацию и убеждены в этом, у нас невероятная команда.

Если хотим войти в историю, нужно выходить на поле с желанием все исправить», – приводит слова Луиса Суареса Onda Cero.

  • Для выхода в четвертьфинал «Барселоне» необходимо обыгрывать «ПСЖ» 5:0 или с разницей в пять мячей.
  • «Барселона» не вылетала из первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с 2007 года.

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