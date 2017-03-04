Особое мнение: кто не попадет в Лигу чемпионов – «Арсенал» или «Ливерпуль»

«Арсенал»

Существует реальный шанс, что «Ливерпуль» и «Арсенал» вместе не попадут в четверку. «Ман Юнайтед» достаточно давно находится на восходящем тренде, хоть и с редкими некачественными играми – например, в финале Кубка английской Лиги. По концепции ожидаемых очков «МЮ» уже сейчас находится в четверке.

Места «Челси» и «Сити» в зоне ЛЧ сомнения не вызывают, а последний слот наверняка займет «Тоттенхэм». После вылета из еврокубков «шпоры» вернутся в удобный недельный цикл, и хотя сейчас играют с перепадами, у них наверняка начнется подъем в апреле – как раз за счет менее напряженного графика. Текущий небольшой отрыв позволяет котировать шансы Почеттино достаточно высоко.

Шансы «Ливерпуля» побороться за топ-4 выглядят предпочтительнее, чем у команды Венгера. Да, после слов Клоппа об отрыве «Челси» «красные» играют сильно хуже, чем в первой половине сезона. Однако на это есть и объективные причины.

1. Отъезд Мане на Кубок Африки, из-за которого еще и Лаллана был вынужден сменить позицию, что ударило по «Ливерпулю» сразу в двух местах, лишив не только приличного контратакующего потенциала, но и снизив эффективность комбинаций в позиционной атаке (движение Лалланы и создание пространства под рывки Мане были ключевыми в этой истории).

2. Травмы Коутинью и Хендерсона – минус ротация и лидеры на поле.

3. Проблемы Матипа с камерунской федерацией, из-за чего не было возможности играть оптимальным сочетанием в центре защиты (плюс роль Жоэля очень важна в начальной фазе атаки – он может и отдать, и протащить мяч до трети соперника).

4. Незение в защите. «Таблица врет», как сказал бы Жозе Моуринью. «Ливерпуль» защищается гораздо лучше, чем можно подумать. Их отношение пропущенных голов с игры к суммарному качеству допущенных моментов равен 1,43 – команда пропускает на 43% выше ожидаемого уровня. У нее есть ресурс, чтобы в концовке чемпионата пропускать меньше (ожидание регрессии к среднему).

У Арсена же ситуация иная. В прошлых сезонах он имел возможность жаловаться на невезение: минимум в трех из последних четырех сезонов «Арсенал» недобирал очков. Бывали даже случаи, когда Венгер на пресс-конференциях говорил, что команда создала больше xG, чем забила голов.

В этом же сезоне «Арсенал» достаточно везуч, что позволяет держаться наверху при качестве игры аккурат на шестое место. «Канониры» забивают на 18% выше ожидаемого уровня и пропускают на 13% ниже соответственно. И Арсен, что неудивительно, больше не говорит о продвинутой статистике с прессой. Хитрец.

Если добавить сюда вылет Касорлы с травмой до конца сезона, неважную форму Коклена и постоянные дисквалификации Джаки, то получается, что к решающему отрезку сезона «Арсенал» подходит без нормального центра поля (отчетливо виден прогресс Окслейда-Чемберлена, но одних его усилий недостаточно). Отсутствие баланса в этой зоне в последние сезоны приводило к тому, что «канониры» демонстрировали набор очков на уровне как раз шестого-седьмого места.

На объективные факты накладываются и более надуманные вещи – высока вероятность, что Санчес (лучший игрок «Арсенала» в сезоне – ну, конечно же, после Касорлы) недоволен состоянием дел, хочет уйти и несколько дестабилизирует ситуацию в команде. Сюда же добавляется неясность с контрактным будущим Озила и самого Венгера – все больше людей на «Эмирейтс» разочарованы тем, как Арсен ведет дела.

Надуманно или нет, но в большинстве случаев, когда приходится действовать под давлением, «Арсенал» разваливается. Вполне вероятно, что на этот раз это приведет к выпаданию из четверки, чего не было ни разу за весь период работы Арсена.

«Ливерпуль»

Дешевый популизм Юргена Клоппа испарился, пришло время говорить правду. Немец больше не втирает красивые сказки о том, что нужно интенсивно тренироваться, а не покупать игроков. После 1:3 с «Лестером» Клопп признал, что с нетерпением ждет летнего окна.

«Мы будем тратить деньги на новичков», – за три месяца до конца сезона эта фраза звучит максимально неактуально. Юрген напоминает школьника, который наполучал двоек к середине четверти, а теперь обещает родителям, что будет целыми днями заниматься на каникулах. Проще говоря, Клопп намекнул: ждать чудес в этом чемпионате уже не стоит.

Пора зафиксировать: у «Ливерпуля» средний (для гонки за титул) состав и монозадачный тренер. Юрген эффективен лишь в те моменты, когда команду надо расшевелить, возбудить и зарядить. Тактик из Клоппа объективно нулевой: за полтора года он не научил «красных» спокойно побеждать тех, кто ниже классом.

Негордые британские андердоги пользуются идеальным противоядием – давно известно, что без свободных зон «Ливерпуль» чуть живее квартиранта мавзолея. В итоге сценарий дублируется, как в ежегодных «Елках»: чем активнее прессинг соперника на своей половине, тем тяжелее мерсисайдцам. Матч с «Лестером» – хрестоматия бездарной тактикию Даже Клопп признал, что игроки целиком проигнорировали его лекцию о скрытых суперспособностях чемпионов Англии.

Вывод печален: в тройке претендентов на ЛЧ («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ») «красные» – явные аутсайдеры.

Во-первых, у них постоянно барахлит защита. Мудрый Джейми Каррагер верно отметил, что клуб, который столько пропускает (ожидается 50 голов к концу сезона), не готов к конкуренции с топовыми командами. Это чистая правда.

Во-вторых, в «Ливерпуле» некому забивать. Фирмино – три гола за всю зиму, Коутиньо – один мяч, Старридж – два (но на него уже не рассчитывают). Полагаться на одного Мане просто наивно – иногда он выдает достойные спектакли, но в целом нестабилен.

В-третьих, мерсисайдцы хило конструируют атаки. В составе «красных» всего два полузащитника (Хендерсон и Джан), которые делают больше 50 передач в среднем за матч. Для сравнения, у «Арсенала» таких игроков целых шесть (по факту – пять, потому что Касорла выпал).

«Ливерпуль» забивает лишь в том случае, если соперник не успел расставиться перед атакой. При любом другом раскладе нападение «красных» мучается и не может найти ни одной дыры даже у «Халла» (и у «Лестера», пока он не расслабился).

В-четвертых, календарь тоже не в пользу мерсисайдцев. Помимо «Арсенала», остался всего один ядерный топ-матч – с «Сити». Остальные соперники (от «Бернли» до «Мидлсбро») предельно неудобны: приготовьтесь наблюдать, как скаузеры потеряют очки, из раза в раз натыкаясь на слоеную защиту.

В-пятых, у «Арсенала» элементарно больше очков (+4 по потерянным) и опыта: Венгер ни разу не пролетал мимо ЛЧ, а для «красных» это привычная практика. Так что не стоит очаровываться Юргеном Клоппом. За полтора сезона в «Ливерпуле» дорогой и статусный тренер проявил себя хуже, чем скромный Брендан Роджерс, который к этому времени уже создал команду, готовую биться за титул в АПЛ.

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