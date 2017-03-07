«Арсенал» – «Бавария»: перед матчем

«Арсенал» уже может сконцентрироваться на борьбе за четвертое место в АПЛ и за право в следующем сезоне опять вылететь в плей-офф ЛЧ. «Канониры» не зря расстроились после жребия: «Бавария» в щепки разбила лондонцев в Мюнхене (5:1). Все пропало, но «Арсенал» сохраняет шаблонный оптимизм: игроки обещают сыграть за тренера и верят в чудо при усердной работе. Мюнхенцы отстрелялись типичными фразами о концентрации и амнезии (надо забыть результат первого матча и сыграть с 0:0 в уме).

Но шансов на успех у Лондона нет. «Бавария» показала мускулы еще в Германии, а «канониры» за второй тайм ни разу не пробили в створ. Ни разу в истории ЛЧ команда, проигравшая первый матч в четыре мяча, не проходила дальше.

После изнасилования «Арсенал» получил отдых (матч с «Саутгемптоном» был перенесен). По возвращении АПЛ «канониры» получили по щам от обозленного «Ливерпуля» (1:3) и вылетели из пятерки. Рядом разогнавшийся «МЮ», которого уже достала Лига Европы.

У «Баварии» идиллия: 7 очков отрыва от «РБ» и 13 – от «Дортмунда». Мюнхенцы создали удобный задел и полностью сконцентрировались на ЛЧ, в котором регулярно доходят до четвертьфинала.

«Арсенал» точно не досчитается Касорлы, который косплеит Файзулина. Озил недомогает, а у Эль-Ненни болит голеностоп – их участие в матче под большим вопросом. У «Баварии» точно не будет травмированного Боатенга и дисквалифицированного Лама. Зато вернулся Нойер: Анчелотти подтвердил, что Ману оправился от травмы и выйдет в старте на «Эмирейтс».

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Единственное преимущество в такой ситуации в том, что у нас нет выбора: мы должны атаковать и забивать. Мы играли против «Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут». (официальный сайт УЕФА)

Пер Мертезакер, капитан «Арсенала»: «Не всегда виноват тренер. Сейчас ему трудно определиться с составом, но он старается сделать это как можно лучше, опираясь на богатый опыт. Мы ему верим. Мы не раз доказывали, что способны быстро оправиться от любых неудач. И мы хотим сыграть за тренера».

Карло Анчелотти, главный тренер «Баварии»: «У нас есть преимущество. Игроки полностью сосредоточены на матче. Они знают, что начало игры будет очень непростым, но слишком сильно заморачиваться на этом не стоит. Нужно думать о том, как играть на поле. Мы сейчас в отличном физическом состоянии. Все полны энергии, могу только похвалить ребят за профессиональное отношение к делу».

Филипп Лам, капитан «Баварии»: «Мы должны быть полностью сосредоточены. Первые 15 минут матча будут особенно важны. Мы должны сразу показать «Арсеналу», что они могут делать, что хотят, но дальше пройдет «Бавария». (официальный сайт «Баварии»)

Цифры говорят

«Бавария» и «Арсенал» встретятся в ЛЧ в 12-й раз. Немцы выиграли 6 встреч, лондонцы – 3. Дважды команды сыграли вничью.

14 последних мячей в ЛЧ «канониры» забили из штрафной.

«Бавария» в последний раз оступалась на стадии 1/8 финала в 2011 году.

Мюнхенцы выиграли лишь 3 из последних 13 выездных матчей Лиги чемпионов, потерпев в них 7 поражений.

В последних 18 домашних матчах основной стадии Лиги чемпионов «Арсенал» одержал 9 побед при 2 ничьих и 7 поражениях.

Начиная с сезона-2003/04 «Арсенал» провел в ЛЧ 62 домашних матча. «Канониры» потерпели в них 10 поражений, 6 из которых пришлись на игры плей-офф.

Люди в черном

Встречу обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. В сезоне-2016/17 рефери обслуживал 4 матча Лиги чемпионов. В этих играл Тасос показал 12 желтых карточек и назначил 2 пенальти.

Котировки букмекеров

Победа «Арсенала» – 2,95

Ничья – 3,65

Победа «Баварии» – 2.25

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Бавария»

Сетка ЛЧ

Лучший спортивный телеграм