Юлиан Дракслер: «Немало команд вынимали на «Камп Ноу» 5 мячей»

Полузащитник «ПСЖ» поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала ЛЧ против «Барселоны».

«Мы знаем силу каталонцев. Победа дома дала нам преимущество, но сегодня она не значит ничего. Много команд вынимали на «Камп Ноу» пять мячей. В том числе многие были биты со счетом 0:5 на этом стадионе. Мы понимаем, что возможно все», – сказал Дракслер.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» в Париже разгромил каталонцев со счетом 4:0.

Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.

Ни разу в истории ЛЧ команда, проигравшая первый матч плей-офф в четыре мяча, не проходила дальше.

В чемпионате Франции-2016/17 Дракслер провел 9 матчей, забил 2 мяча и выполнил 1 ассист.

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