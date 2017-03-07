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Игрок «Баварии» Матс Хуммельс облился горячим кофе, а Томас Мюллер с этого дико поржал

Хуммельс облился горячим кофе, а Мюллер с этого дико поржал
Eurosport

1 час назад

Защитник восстановится к матчу с «Арсеналом».

Хуммельс отлично подготовился к поездке на автобусе, набраd еды и захватиd кофе.

Но не донес немец провизию до транспортного средства – защитник разлил напиток на костюм. Позже Матс привел себя в порядок, но Мюллеру все равно было смешно.

  • Матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 7 марта на «Эмирейтс».
  • В первой встрече 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы дома разгромили «канониров» – 5:1.
  • В Бундеслиге-201617 Хуммельс провел 20 матчей, забил 1 мяч и выполнил 1 ассист.

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