Игрок «Баварии» Матс Хуммельс облился горячим кофе, а Томас Мюллер с этого дико поржал

Хуммельс отлично подготовился к поездке на автобусе, набраd еды и захватиd кофе.

Но не донес немец провизию до транспортного средства – защитник разлил напиток на костюм. Позже Матс привел себя в порядок, но Мюллеру все равно было смешно.

Матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 7 марта на «Эмирейтс».

В первой встрече 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы дома разгромили «канониров» – 5:1.

В Бундеслиге-201617 Хуммельс провел 20 матчей, забил 1 мяч и выполнил 1 ассист.

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