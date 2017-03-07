«Наполи» – «Реал»: перед матчем

В первые минуты на «Сантьяго Бернабеу» в сказку верилось еще сильнее: Инсинье всадил стильный мяч и подарил «Наполи» важный выездной гол. Казалось, итальянцы только разогревались, но после 20-й минуты «Реал» показал, кто хозяин Мадрида (пока отдыхает «Атлетико»). Мужики Зидана трижды вдарили по неаполитанцам и создали для «бланкос» комфортное преимущество.

Но легко на «Сан-Паоло» точно не будет: жаркие фанаты порвут глотки за Инсинье, Мертенса и Сарри, а футболисты ответят искренними эмоциями. Страсть, жажда борьбы и безответный гол «Наполи» в первом тайме воскресят интригу. Криштиану молчит в ЛЧ уже 5 матчей, Бэйл много пропустил, а Рамос потерял клише серьезного защитника. Драться с этими парнями можно (и нужно).

Настроение неаполитанцев располагает – 4 победы в 5 последних матчах Серии А, включая успех в битве с главным конкурентом за второе место («Ромой»). У «Реала» все намного сложнее. 10 очков из 15 возможных превратили «Мадрид» из неоспоримого лидера в догоняющего. Зизу уже проигрывает «Барсе» 1 балл, пусть и имеет игру в запасе.

У «Наполи» почти нет потерь: под вопросом только участие в матче Аллана. У «Реала» в Италию не полетели травмированные Варан и Коэнтрау. Аккуратнее стоит быть Модричу, Рамосу и Кулибали – в случае предупреждения они пропустят первый четвертьфинал.

Кто что сказал

Маурицио Сарри, главный тренер «Наполи»: «Не думаю, что атмосфера на стадионе сильно повлияет на «Реал». Он привык играть в такой обстановке. Я больше надеюсь, что она повлияет на нас. Не думаю, что крики болельщиков испугают «Мадрид». Единственное, что может напугать, это когда видишь невероятную целеустремленность в глазах соперника. Надеюсь, что наши болельщики смогут передать это игрокам». (официальный сайт УЕФА)

Пепе Рейна, голкипер «Наполи»: «Много ожиданий. Мы ждали чего-то подобного 30 лет. Это подарок для города, «Наполи» будет противостоять одна из лучших команд мира. «Реал» – фаворит, но стадион покажется им адом, а мы знаем, как нужно играть».

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Уверен, временами нам будет тяжело, но мы к этому готовы. В Лиге чемпионов всегда есть дополнительная мотивация. Думаю, в Мадриде мы отлично начали матч, несмотря на гол «Наполи». Мы отлично отреагировали на пропущенный мяч. Все говорят, что «Наполи» очень важно хорошо начать ответную встречу. Но я считаю, что им нужно хорошо играть на протяжении всего матча. Атмосфера будет прекрасной, наша мотивация – огромной, так что, полагаю, мы покажем отличную игру».

Дани Карвахаль, защитник «Реала»: «Мы знаем, что будет сложный матч, но мы попытаемся выиграть, как мы обычно и делаем, не слишком много думая о результате первого матча. Я говорил с Рейной об игре: он сказал, что нам придется нелегко. Мы вместе посмеялись, но каждый из нас будет сосредоточен на цели. Мы любим играть в такой прекрасной атмосфере, на глазах у большого количества болельщиков».

Цифры говорят

«Реал» всегда проходил дальше, если выигрывал со счетом 3:1 первый матч 1/8 или 1/4 финала ЛЧ.

У мадридцев 18 поражений, 8 ничьих и 5 побед в Италии.

Роналду не забивает в ЛЧ уже 5 матчей подряд.

6 из 9 последних мячей «Наполи» в ЛЧ были сделаны с непосредственным участием Мертенса (4 гола и 2 ассиста).

В еврокубках «Наполи» 4 раза проигрывал первый матч 1/8 финала. Во всех случаях неаполитанцы вылетали.

Люди в черном

Обслуживать битву будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. В сезоне-2016/17 40-летний рефери работал на трех матчах ЛЧ. В этих играх он показал 12 желтых и 2 красных карточки.

Котировки букмекеров

Победа «Наполи» – 2,9

Ничья – 3,8

Победа «Реала» – 2,3

Ориентировочные составы

«Наполи»

«Реал»

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