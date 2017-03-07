Бетман. «Арсенал» не проиграет «Баварии» и еще 4 ставки на Лигу чемпионов

«Арсенал» – «Бавария» (7 марта, 22:45)

Ставка: непоражение «канониров» за 1,83

После первой игры коэффициенты взлетели, как ракета Илона Маска, но букмекеры забыли про фактор Карло Анчелотти. Во-первых, итальянец очень любит решать все в стартовые 90 минут, а потом защищать преимущество. Так, например, было в «Реале» с «Шальке» и «Дортмундом».

Во-вторых, Карло – добрый человек и тренер итальянской школы, где не принято унижать коллег. Соответственно, он прекрасно понимает: после второго (домашнего) поражения от «Баварии» шансы несчастного Венгера остаться в лондонском клубе сократятся до гомеопатических.

Скорее всего, цель Анчелотти на «Эмирейтс» – либо легкая ничья, либо минимальное поражение без особых нервов и затраченных сил. Так что ставить нужно на «Арсенал», который попытается достойно попрощаться с ЛЧ.

Ставка: победа «Арсенала» по желтым карточкам с форой 0 за 1,85

У обеих команд порядок с дисциплиной, но есть ключевой нюанс: «Баварии» не нужно биться и срывать атаки в центре поля. Учитывая, что карточки сгорают только перед полуфиналами, мюнхенцы обезопасят себя от грубых нарушений: в теории пять футболистов могут пролететь мимо ответного четвертьфинала.

«Арсеналу», в свою очередь, терять нечего, а фолы в процессе восстановления репутации просто неизбежны. Ставка с нулевой форой – всегда классный выбор.

«Боруссия» – «Бенфика» (8 марта, 22:45)

Ставка: гол гостей за 1,74

Португальцы придерживаются максимально крысиной тактики: осторожно сыграть дома, запихать один голик, а потом приехать на чужой стадион и ждать момента, когда соперник слегка потеряет концентрацию. Год назад такое случилось с «Зенитом» – на «Петровском» питерцы потели всю игру, пробили оборону «орлов», а потом внезапно пропустили и вылетели.

Сейчас судьбу сине-бело-голубых повторит несчастная «Боруссия». Хитрая «Бенфика» опасна по трем причинам. Во-первых, убийственные контратаки. Во-вторых, отточенные стандарты. В-третьих, дальние удары, которыми португальцы начинают пугать во втором тайме. Вывод: вероятность того, что Дортмунд отстоит ноль, крайне мала.

«Барселона» – «ПСЖ» (8 марта, 22:45)

Ставка: каталонцы не проиграют плюс обе забьют за 1,79

«Блауграна» бодрится перед ответным матчем, но это бесполезно: парижанам достаточно одного мяча, чтобы разнести каталонские мечты в космическую пыль. В «Барселоне» это тоже прекрасно осознают, поэтому мегабитвы не случится – две сильные команды просто сыграют в свое удовольствие, а затем французы пройдут дальше. При таких вводных очевидны две вещи:

1. «Барса» не проиграет – дело престижа;

2. «ПСЖ» закатит – нужно выполнять указания Эмери.

Объединяем эти факторы, фиксируем достойный коэффициент, заносим деньги. Элементарно.

А еще:

– Больше 10,5 угловых в матче «Наполи» – «Реал» за 1,8. Неаполитанцы в среднем подают 5,87 корнера за игру, но в конце матча с «Мадридом» явно собьются на навал – чисто чтобы обозначить давление. Угловые «Реала» тоже регулярная история – испанцы постоянно атакуют флангами, а в последние 10 минут легко запрут итальянцев возле их флажков, чтобы потянуть время. 11 корнеров должны набраться с запасом. 7 марта, 22:45.

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