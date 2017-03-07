10 тысяч болельщиков «Наполи» заполнили трибуны «Сан-Паулу» за 5 часов до матча с «Реалом»

Поклонники неаполитанцев приехали на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» задолго до стартового свистка. По информации официального твиттера итальянского клуба, за 5 часов до матча на трибунах «Сан Паулу» разместились 10 тысяч фанатов команды.

Общая вместимость стадиона «Наполи» – 60 тысяч.

За 2,5 часа до начала матча на трибунах почти не осталось свободных мест.

Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой «Реала» со счетом 3:1.

Ответный матч в Неаполе начнется в 22:45 (мск). Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме