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10 тысяч болельщиков «Наполи» заполнили трибуны «Сан-Паулу» за 5 часов до матча с «Реалом»

10 тысяч болельщиков «Наполи» заполнили трибуны «Сан-Паулу» за 5 часов до матча с «Реалом»
Eurosport

19 мин. назад

Настоящие фанаты.

Поклонники неаполитанцев приехали на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» задолго до стартового свистка. По информации официального твиттера итальянского клуба, за 5 часов до матча на трибунах «Сан Паулу» разместились 10 тысяч фанатов команды.

Общая вместимость стадиона «Наполи» – 60 тысяч.

За 2,5 часа до начала матча на трибунах почти не осталось свободных мест.

  • Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой «Реала» со счетом 3:1.
  • Ответный матч в Неаполе начнется в 22:45 (мск). Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

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