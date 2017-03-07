AFP
Месут Озил и Петр Чех остались в запасе «Арсенала» на матч против «Баварии»
«Канониры» принимают чемпионов Германии в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Арсенал»: Давид Оспина, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косьельни, Начо Монреаль, Гранит Джака, Аарон Рэмзи, Тео Уолкотт, Дэнни Уэлбек, Алексис Санчес, Алекс Окслейд-Чемберлен.
«Бавария»: Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Тьяго Алькантара, Франк Рибери, Хави Мартинес, Роберт Левандовский, Арьен Роббен, Рафинья, Хаби Алонсо, Артуро Видаль, Давид Алаба.
Матч начнется в 22:45 мск.
- Встреча в Мюнхене завершилась разгромным поражением «Арсенала» – 1:5.
Текстовая трансляция матча «Арсенал» – «Бавария»
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