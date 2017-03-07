AFP
Роналду, Бэйл и Бензема выйдут на матч с «Наполи» с первых минут
«Наполи», ты была славной командой.
Мадридский клуб начнет матч в следующем сочетании:
Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду
«Наполи» сыграет следующим составом:
Пепе Рейна, Эльсейд Х.сай, Рауль Альбиоль, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам, Аллан, Марек Гамшик, Амаду Диавара, Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Лоренсо Инсинье.
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