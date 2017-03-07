AFP

Роналду, Бэйл и Бензема выйдут на матч с «Наполи» с первых минут

Роналду, Бэйл и Бензема выйдут на матч с «Наполи» с первых минут
Eurosport

31 мин. назад

«Наполи», ты была славной командой.

Мадридский клуб начнет матч в следующем сочетании:

Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду

«Наполи» сыграет следующим составом:

Пепе Рейна, Эльсейд Х.сай, Рауль Альбиоль, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам, Аллан, Марек Гамшик, Амаду Диавара, Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Лоренсо Инсинье.

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