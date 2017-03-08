AFP

«Реал» обыграл «Наполи» благодаря дублю Рамоса и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Наполи» благодаря дублю Рамоса и вышел в четвертьфинал
Eurosport

35 мин. назад

Мадридцы вырвали волевую победу со счетом 3:1.

«Наполи» – «Реал» – 1:3

Голы:

1:0 – Дрис Мертенс, 24'

1:1 – Серхио Рамос, 51'

1:2 – Серхио Рамос, 57'

1:3 – Альваро Мората, 90'

  • Дрис Мертенс забил 17 мячей в последних 16 матчах за «Наполи».
  • Мадридцы пропустили 12-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов – вдвое больше, чем за весь прошлый.
  • В этом сезоне Рамос провел 10-й мяч во всех турнирах. Только три игрока «Реала» забили больше: Роналду (25), Бензема (15) и Мората (12).
  • Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» со счетом 3:1.

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