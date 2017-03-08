AFP
«Реал» обыграл «Наполи» благодаря дублю Рамоса и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мадридцы вырвали волевую победу со счетом 3:1.
Голы:
1:0 – Дрис Мертенс, 24'
1:1 – Серхио Рамос, 51'
1:2 – Серхио Рамос, 57'
1:3 – Альваро Мората, 90'
- Дрис Мертенс забил 17 мячей в последних 16 матчах за «Наполи».
- Мадридцы пропустили 12-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов – вдвое больше, чем за весь прошлый.
- В этом сезоне Рамос провел 10-й мяч во всех турнирах. Только три игрока «Реала» забили больше: Роналду (25), Бензема (15) и Мората (12).
- Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» со счетом 3:1.
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