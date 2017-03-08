AFP

«Бавария» забила «Арсеналу» 5 мячей и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» забила «Арсеналу» 5 мячей и вышла в 1/4 финала
Eurosport

55 мин. назад

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» дома уступил мюнхенской «Баварии» – 1:5.

«Арсенал» – «Бавария» – 1:5

Голы:

1:0 – Тео Уолкотт, 20'

1:1 – Роберт Левандовский, 55'

1:2 – Арьен Роббен, 68'

1:3 – Дуглас Коста, 78'

1:4 – Артуро Видаль, 80'

1:5 – Артуро Видаль, 85'

Удаление:

Лоран Косьельни («Арсенал»), 54'

  • В первом матче между этими командами «Бавария» победила – 5:1.
  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 17 марта.
  • «Арсенал» 11 марта сыграет в Кубке Англии против «Линкольна».
  • Мюнхенский клуб в Бундеслиге в этот же день встретится с «Айнтрахтом».

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