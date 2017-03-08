AFP
«Бавария» забила «Арсеналу» 5 мячей и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» дома уступил мюнхенской «Баварии» – 1:5.
Голы:
1:0 – Тео Уолкотт, 20'
1:1 – Роберт Левандовский, 55'
1:2 – Арьен Роббен, 68'
1:3 – Дуглас Коста, 78'
1:4 – Артуро Видаль, 80'
1:5 – Артуро Видаль, 85'
Удаление:
Лоран Косьельни («Арсенал»), 54'
- В первом матче между этими командами «Бавария» победила – 5:1.
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 17 марта.
- «Арсенал» 11 марта сыграет в Кубке Англии против «Линкольна».
- Мюнхенский клуб в Бундеслиге в этот же день встретится с «Айнтрахтом».
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