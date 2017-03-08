Флоп-менеджер. Арсен Венгер опять получил 5 голов от «Баварии» в Лиге чемпионов

Это уже даже не смешно. «Арсенал» опять получает пять мячей от «Баварии», и с каждым новым разом на Арсена Венгера смотреть все больнее. Мрачный, хмурый, понурый – выбирать слова можно долго, но лучше подумать, что команда сделала не так. Конкретно на «Эмирейтс» – оставила в запасе Чеха и Озила. Это не стало бонусом для «Мюнхена», но так откровенно показывать команде, что с 1:5 не отыграться, тоже нельзя.

«Арсенал» чаще тусовался на чужой трети поля и вспоминал, как действовать и с Жиру, и с Санчесом одновременно. В этом сезоне было не так много матчей, когда француз с чилийцем играли вместе с первых минут – чаще такая схема включалась ближе к финалу, когда нужно было отыгрываться. Сейчас лондонцам нужно было отыгрываться со свистком, поэтому чередование ажурной игры с тупым навалом Венгеру показалось оправданным.

За первый тайм «Арсенал» выдал даже больше, чем мог – исполнил волшебный гол по ушам Нойера, попал в штангу и поругался с арбитром из-за неназначенного пенальти. Тео Уолкотт упал натурально на глазах судьи за воротами, но даже такого контакта с бедром Хаби Алонсо не хватило, чтобы получить 11-метровый. Интересно, как повела бы себя «Бавария» при 0:2. Испугалась бы? Держалась за преимущество? Села в оборону или перевела мяч подальше от ворот? У этих «канониров» нет ответа.

«Арсенал» в матчах с «Баварией» постоянно удивлял и показывал, что может вернуться в любую игру при любом исходе. В 2013-м им не хватило одного гола, в 2014-м все было на равных, а в прошлом сезоне они просто попали под каток на «Альянц-Арене». Но проблема в том, что мюнхенцы включают обороты слишком часто, потому что видят слабость и беспомощность «канониров». Конечно, можно спихнуть все на того самого арбитра за воротами, который не дал пенальти, но нашептал главному судье, что Косьельни нужно удалить. Только почему нужно было так разваливаться на мелкие куски, что единственная трудность «Баварии» заключалась в том, чтобы не наступить на крошки от обороны «Арсенала»?

Фанаты на «Эмирейтс» давно все решили, перед стадионом они устроили акция «Венгер, убирайся». На их мнение не повлияла бы и победа 2:0 – плакаты приготовлены, речевки разучены. Для лондонцев это был бы локальный успех, который лишь подтверждает – они слабее всех топ-команд в мире, но постоянно выхватывают их на стадии 1/8 финала. Глупо объяснять семь лет лузерства нагретыми шарами, вылет «Арсенала» в Лиге чемпионов – это банальное невезение, а позор с «Монако»-2016 – всего лишь недооценка соперника.

Станет ли лондонский клуб сильнее без Арсена Венгера? Сравним это с ситуацией Клаудио Раньери и «Лестера». Тренер, видимо, дал команде все, что мог. Итальянец ушел, когда не справился с болезнью роста и поиском новой мотивации для чудесных чемпионов Англии. Арсен за 11 лет с последнего большого финала (Лига чемпионов против «Барсы») не придумал и шага, чтобы затащить футболистов в решающие матчи. Неужели почти десятилетие «канониры» подписывали и растили только бесхребетных рвачей? Это должна быть жуткая удача (как раз расплата за вечную «Баварию» в плей-офф).

При обсуждении бед «Арсенала» постоянно вспоминают владельца и его американский подход к клубу – окупаемость и даже прибыльность, которая для Стэна Кронке превыше трофеев. Окей, мы поняли, что Озил, Санчес, Жиру и даже Габриэл Паулиста – это все для бизнеса, доходов от телевидения и премиальных за Лигу чемпионов. Но что об этом думает сам Арсен Венгер? Устраивает ли его такая функция топ-менеджера в большой компании? Он действительно больше управляющий, чем художник: никого в руководстве не волнует, как далеко пройдет «Арсенал» в Лиге, главное – не опуститься в финансовом плане ниже определенной отметки.

Мы видим, как Венгер переживает и постоянно мучается, когда видит точные удары «Баварии». За три недели в него, лично в Арсена, выстрелили 10 раз – после такого обычно не выживают. Это огромная трагедия для тренера, но почему тогда он до сих пор верит в этот «Арсенал», а раньше – в тот «Арсенал», а еще раньше – в совсем другой? Действительно ли он настолько любит клуб, что готов на такие моральные жертвы?

Похоже, Венгер натурально отдал лондонцам все, что мог. Даже если команда при нем развивается и прогрессирует, то делает это темпами значительно меньшими, чем это удается соперникам как в Англии, так и в Европе. Поражение от «Баварии» должно напомнить французу об этом лишний раз. Вряд ли тренер этого не понимает и не видит новых звонков о приближающейся пенсии.

«Арсенал» вновь остался без титула в этом сезоне и встал на порог перестройки (посмотрите на хихикающего на скамейке Санчеса при 1:4). Вопрос мотивации самого Арсена Венгера станет самым сложным для французского тренера за 11 лет в клубе. О правильном ответе мы узнаем летом – когда создатель этой команды решит, пойдет ли его история на новый виток.

«Арсенал» – «Бавария» – 1:5

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