Сережины пирожные. Как «Реал» перевернул игру в Неаполе

Шикарный перфоманс Рамоса

Ход матча чем-то напомнил недавние мучения «Реала» в Вильярреале, когда мадридцев будто засунули в стиральную машинку и на целый час включили программу полоскания. В первом тайме на раскаленном «Сан-Паулу» «Реал» хорошенько поджарили – еще никогда прежде под руководством Зидана мадридцы не позволяли сопернику нанести так много ударов по своим воротам за один тайм (11). Кроме того, «Реал» пропустил 12-й мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а это вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

В Вильярреале «Реал» выручил соперник, который забил дважды и отдал инициативу, а в Неаполе мадридцы расчехлили главное оружие. Должно быть, вратарь хозяев Пепе Рейна сильно раззадорил Серхио Рамоса заявлением перед игрой о том, что капитан мадридцев опасен только на 93-й минуте. В первом тайме у Серхио не было возможности блеснуть, потому что его команда подала всего один угловой. После перерыва неаполитанцы забыли о скиллах капитана соперника, которому хватило шести минут, чтобы растоптать надежды тиффози на проход в четвертьфинал. Забив десятый мяч в сезоне во всех турнирах, Рамос вышел на четвертое место среди бомбардиров команды. Только три игрока «Реала» забили больше: Роналду (25), Бензема (15) и Мората (13).

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Перегоревшие игроки «Наполи»

Перед матчем тренер неаполитанцев Маурицио Сарри утверждал, что игроки «Реала» будут нервничать больше, потому что они фавориты. Получилось наоборот. В условиях бешеной поддержки трибун, хозяевам хотя бы фрагментарно нужно было включить холодную голову. Они напомнили впервые познакомившегося с беговой дорожкой спортсмена, которому атмосфера всеобщего внимания и чувство собственного достоинства не позволили снизить обороты и распределить нагрузку. Только вперед, на абордаж. Не удивительно, что в какой-то момент неаполитанцы запыхались, а мадридцы дождались, когда соперник слетит с ленты, чтобы сделать с ним селфи. С улыбкой Рамоса вместо фотовспышки. Мадридцы в седьмой раз подряд вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов..

Грамотные замены Зидана

Несмотря на провальный первый тайм, тренер «Реала» не дергался. В перерыве напрашивалась замена часто замерзавшего в полупозиции Модрича, но Зидан понимал, что соперник не сможет долго прессинговать на высоком уровне. Васкес, Иско и Мората вышли, чтобы спокойно закольцевать игру и не дать игрокам «Наполи» вновь почувствовать кураж. Перед матчем Васкес нашел гвоздь в газоне «Сан-Паулу», а когда вышел на поле, прибил активность Гулама на левом фланге атаки «Наполи». Иско наладил контроль мяча, а Мората доказал, что он лучший джокер среди игроков топ-5.

Боевой настрой игроков «Реала» на второй тайм

Одним из ключевых факторов в возвращении мадридцев в игру стал процент выигранных единоборств – девять в первом тайме и 18 во втором. Даже в самые сложные для игроков «Реала» моменты не покидало ощущение, что они действуют с запасом. Мадридцы продлили беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 12 матчей, установив клубный рекорд.

«Наполи» – «Реал» – 1:3

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