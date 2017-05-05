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«Лестер» заработал в Лиге чемпионов 78 миллионов евро, а 20-я команда в АПЛ – 118 миллионов евро

«Лестер» заработал в Лиге чемпионов 78 миллионов евро, а 20-я команда в АПЛ – 118 миллионов евро
Eurosport

Вчера в 18:07

«Сандерленд» покидает главный английский дивизион с мешком денег.

Определились суммы, заработанные клубами АПЛ в Лиге чемпионов. Наибольшую финансовую выгоду выступление в турнире принесло «Лестеру», который получит 78 млн евро. «Арсенал» заработал 62 млн, «Манчестер Сити» – 48 млн, «Тоттенхэм» – 41 млн.

Вылетающий из АПЛ «Сандерленд» по окончании чемпионата Англии получит 118 млн евро, сообщает Daily Mail.

  • «Лестер» последним из английских клубов покинул Лигу чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Атлетико» (1:2 по сумме двух встреч).
  • «Арсенал» и «Манчестер Сити» вылетели в 1/8 финала, «Тоттенхэм» – после группового этапа, заняв третье место.
  • «Сандерленд» во главе с Дэвидом Мойесом потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ за четыре тура до конца турнира.

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