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Буффон: «Я поменялся футболками с Мбаппе, потому что в молодости никто не делал того же со мной»

Буффон: «Я поменялся футболками с Мбаппе, потому что в молодости никто не делал того же со мной»
Eurosport

7 ч. назад

Бедняга Джиджи.

Голкипер «Ювентуса» рассказал о том, почему после первого полуфинала Лиги чемпионов против «Монако» (2:0) сам предложил нападающему соперника обменяться футболками.

«Я поменялся футболками с Мбаппе, потому что в молодости никто не делал того же со мной, и я это ненавидел», – заявил голкипер.

  • На счету 39-летнего Буффона 8 сухих матчей из 10 в Лиге чемпионов сезона-2016/17.
  • 18-летний Мбаппе забил 5 мячей в 8 матчах.
  • Ответная встреча между «Ювентусом» и «Монако» состоится 9 мая и начнется в 21:45 мск.

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