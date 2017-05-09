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«Любители в Париже тренируются, как «Ливерпуль». Как Франция сделала всех в этом сезоне

«Любители в Париже тренируются, как «Ливерпуль». Как Франция сделала всех в этом сезоне
Данил Тармасинов

1 час назад

Клубы Лиги 1 в этом сезоне забрались выше, чем любая команда АПЛ.

Франция – самая несчастная из всех футбольных стран. В отличие от Германии их мощная сборная проиграла крупный турнир, в отличие от Англии у них нет сильной лиги. При этом игроки Les Bleus бьют трансферные рекорды и постоянно играют в финале Лиги чемпионов. У Пятой республики выросло абсолютно новое и более прокаченное поколение футболистов, это признают и старики. «Технически парни из сборной-2016 сильнее тех, кто выигрывал в 1998-м и в 2000-м», – сказал автор заразительного смеха Марсель Десайи. Найдите такую национальную команду, у которой в старте не играл бы мужчина стоимостью 40 миллионов евро из «Манчестер Юнайтед». Вот ответ: Франция и Антони Марсьяль.

Сборную на Евро назвали поколением Гризманна. «У нас со времен Анри не было такого форварда-убийцы», – написала об Антуане после полуфинала L’Equipe. Хотя маленький страйкер не появился благодаря какой-то системе – наоборот, он продукт баскской школы, а его собака понимает команды хозяина, только когда игрок говорит по-испански. Лучший опорник планеты Н’Голо Канте четыре года назад топтал поля третьей лиги, а теперь на него облизывается Флорентино Перес. Получал ли он поддержку от федерации? Нет, его взлет произошел вопреки всему.

Les stars de l'Euro 2016 - Antoine Griezmann (France)

Но какие-то части вертикали еще работают. Национальный институт футбола в Клерфонтен приглашает парней от 13 до 15 лет и ставит им самую крутую техническую базу в стране. Тренеры академии затем передают клубным коучам все-все-все записи о новых талантах – вплоть до того, как с ними нужно разговаривать, когда давать отдых и какие индивидуальные упражнения принесут лучшую нагрузку. «Ребята из академии «Ливерпуля» тренируются по 4,5 часа в неделю, – говорит Андре Меррелль, тренер в «Клерфонтене» с 1984 по 2010 гг. – Мои мальчишки проводят на поле по 10 часов в неделю. То есть расписание занятий «красных» – это то же самое, что позволяет себе любительский клуб в Париже».

Центр не поставляет легенд в объеме конца 90-х (сборную тогда наводнили Анри, Анелька и Галлас), но по-прежнему откапывает бриллианты. Мировому футболу Франция открыла Мехди Бенатиа и Рафаэла Геррейру, а себе оставила Хатема Бен Арфа и Блеза Матюиди. Последний крупный взрыв – Килиан Мбаппе из «Монако». Клуб опередил «Баварию», «ПСЖ» и «Реал» с оффером, забрал к себе 17-летнего перца и кристаллизовал его в самого горячего тинейджера планеты. «Я вышел в старте на матч с «ПСЖ» и жал руку тем, на кого смотрел в детстве по телеку, – вспоминает Килиан. – У меня была улыбка до ушей, как у ребенка, думал тогда: «Это же сам Златан!»

Kylian Mbappe of AS Monaco celebrates his goal with captain Radamel Falcao during the UEFA Champions League Quarter Final second leg between AS Monaco and Borussia Dortmund at Stade Louis II on April 19, 2017 in Monaco, Monaco

После чемпионата-2016 Франция превратилась в самую прогрессирующую футбольную цивилизацию Европы. В Лигу 1 приезжают большие деньги, а местные клубы только за счет воспитанников доходят до полуфиналов обоих еврокубков. В следующем сезоне кроме сорящего деньгами «ПСЖ» и шикарного «Монако» будут «Марсель» с трансферными целями из Жиру, Косьельни и Фабрегаса, а также «Лилль» с Марсело Бьельсой и новым владельцем-миллиардером. Кроме богачей есть «Ницца» с Марио Балотелли и «Лион», напоминающий детскую комнату милиции – малыши со «Стад Люмьер» ограбят любого.

«Олимпик» – еще один пример, почему художник должен быть голодным. Жан-Мишель Оляс строил стадион к Евро-2016, ужимал все статьи расходов, особенно – трансферы. После полуфинала ЛЧ-2009 жадный босс тратил на игроков не больше 10 миллионов евро, лишь раз отстегнул 22 млн за Йоана Гуркюффа, зато каждое лето продавал по турбозвезде в Европу.

Итог: в составе всегда были свои ребята из академии, которые набирались дерзости, накручивали ценник на Transfermarkt и приносили «Лиону» новые бюджеты. В полуфинале Лиги Европы с «Аяксом» в заявке значились 10 воспитанников, за половину из которых топ-клубы вывалят больше 10 миллионов евро (за Толиссо и Ляказетта – больше 40 млн). Если бы красавчиков мариновали в первенстве молодежных команд, прогресса к вершинам бы не случилось.

Главный футбольный аналитик Земли Майкл Кокс в колонке о таком взлете Франции вспомнил слова Аны Иванович о расцвете сербского тенниса. «Не знаю, как так произошло, – говорит балканская красотка. – У нас не было условий, кучи классных тренеров, поддержки теннисной федерации, богатых спонсоров. Времена были тяжелые. Это трудно объяснить». Действительно, нет одного ответа, почему таланты появляются в один определенный период – как, условно, нельзя в одном предложении доказать, почему после войны рождается больше мальчиков.

Можно лишь создать условия. Франция после Евро потратит 37 миллионов евро на дворовые команды, обновление инфраструктуры в 15 тысячах клубов, программы для 100 тысяч тренеров, майки и мячи для детей. «Надеемся, что сможем изменить имидж футбола, – заявил замгендиректора FFF Викториано Мелеро. – Мы хотим показать людям важность игры во дворах, что это история не только про миллиардеров с мячом».

Любая работа над наследием крупного турнира – это не только уход за стадионами и новые газоны для детей. Государство получает мощный толчок для развития спорта и по-разному пользуется этим. Французы следят за внедрением новых футболистов и выстраивают четкую систему, чтобы не надеяться на внезапное рождение талантов из Страны Басков или третьей лиги.

Новости чемпионата Франции, за которым нужно следить, пока не поздно

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