«Любители в Париже тренируются, как «Ливерпуль». Как Франция сделала всех в этом сезоне

Франция – самая несчастная из всех футбольных стран. В отличие от Германии их мощная сборная проиграла крупный турнир, в отличие от Англии у них нет сильной лиги. При этом игроки Les Bleus бьют трансферные рекорды и постоянно играют в финале Лиги чемпионов. У Пятой республики выросло абсолютно новое и более прокаченное поколение футболистов, это признают и старики. «Технически парни из сборной-2016 сильнее тех, кто выигрывал в 1998-м и в 2000-м», – сказал автор заразительного смеха Марсель Десайи. Найдите такую национальную команду, у которой в старте не играл бы мужчина стоимостью 40 миллионов евро из «Манчестер Юнайтед». Вот ответ: Франция и Антони Марсьяль.

Сборную на Евро назвали поколением Гризманна. «У нас со времен Анри не было такого форварда-убийцы», – написала об Антуане после полуфинала L’Equipe. Хотя маленький страйкер не появился благодаря какой-то системе – наоборот, он продукт баскской школы, а его собака понимает команды хозяина, только когда игрок говорит по-испански. Лучший опорник планеты Н’Голо Канте четыре года назад топтал поля третьей лиги, а теперь на него облизывается Флорентино Перес. Получал ли он поддержку от федерации? Нет, его взлет произошел вопреки всему.

Но какие-то части вертикали еще работают. Национальный институт футбола в Клерфонтен приглашает парней от 13 до 15 лет и ставит им самую крутую техническую базу в стране. Тренеры академии затем передают клубным коучам все-все-все записи о новых талантах – вплоть до того, как с ними нужно разговаривать, когда давать отдых и какие индивидуальные упражнения принесут лучшую нагрузку. «Ребята из академии «Ливерпуля» тренируются по 4,5 часа в неделю, – говорит Андре Меррелль, тренер в «Клерфонтене» с 1984 по 2010 гг. – Мои мальчишки проводят на поле по 10 часов в неделю. То есть расписание занятий «красных» – это то же самое, что позволяет себе любительский клуб в Париже».

Центр не поставляет легенд в объеме конца 90-х (сборную тогда наводнили Анри, Анелька и Галлас), но по-прежнему откапывает бриллианты. Мировому футболу Франция открыла Мехди Бенатиа и Рафаэла Геррейру, а себе оставила Хатема Бен Арфа и Блеза Матюиди. Последний крупный взрыв – Килиан Мбаппе из «Монако». Клуб опередил «Баварию», «ПСЖ» и «Реал» с оффером, забрал к себе 17-летнего перца и кристаллизовал его в самого горячего тинейджера планеты. «Я вышел в старте на матч с «ПСЖ» и жал руку тем, на кого смотрел в детстве по телеку, – вспоминает Килиан. – У меня была улыбка до ушей, как у ребенка, думал тогда: «Это же сам Златан!»

После чемпионата-2016 Франция превратилась в самую прогрессирующую футбольную цивилизацию Европы. В Лигу 1 приезжают большие деньги, а местные клубы только за счет воспитанников доходят до полуфиналов обоих еврокубков. В следующем сезоне кроме сорящего деньгами «ПСЖ» и шикарного «Монако» будут «Марсель» с трансферными целями из Жиру, Косьельни и Фабрегаса, а также «Лилль» с Марсело Бьельсой и новым владельцем-миллиардером. Кроме богачей есть «Ницца» с Марио Балотелли и «Лион», напоминающий детскую комнату милиции – малыши со «Стад Люмьер» ограбят любого.

«Олимпик» – еще один пример, почему художник должен быть голодным. Жан-Мишель Оляс строил стадион к Евро-2016, ужимал все статьи расходов, особенно – трансферы. После полуфинала ЛЧ-2009 жадный босс тратил на игроков не больше 10 миллионов евро, лишь раз отстегнул 22 млн за Йоана Гуркюффа, зато каждое лето продавал по турбозвезде в Европу.

Итог: в составе всегда были свои ребята из академии, которые набирались дерзости, накручивали ценник на Transfermarkt и приносили «Лиону» новые бюджеты. В полуфинале Лиги Европы с «Аяксом» в заявке значились 10 воспитанников, за половину из которых топ-клубы вывалят больше 10 миллионов евро (за Толиссо и Ляказетта – больше 40 млн). Если бы красавчиков мариновали в первенстве молодежных команд, прогресса к вершинам бы не случилось.

Главный футбольный аналитик Земли Майкл Кокс в колонке о таком взлете Франции вспомнил слова Аны Иванович о расцвете сербского тенниса. «Не знаю, как так произошло, – говорит балканская красотка. – У нас не было условий, кучи классных тренеров, поддержки теннисной федерации, богатых спонсоров. Времена были тяжелые. Это трудно объяснить». Действительно, нет одного ответа, почему таланты появляются в один определенный период – как, условно, нельзя в одном предложении доказать, почему после войны рождается больше мальчиков.

Можно лишь создать условия. Франция после Евро потратит 37 миллионов евро на дворовые команды, обновление инфраструктуры в 15 тысячах клубов, программы для 100 тысяч тренеров, майки и мячи для детей. «Надеемся, что сможем изменить имидж футбола, – заявил замгендиректора FFF Викториано Мелеро. – Мы хотим показать людям важность игры во дворах, что это история не только про миллиардеров с мячом».

Любая работа над наследием крупного турнира – это не только уход за стадионами и новые газоны для детей. Государство получает мощный толчок для развития спорта и по-разному пользуется этим. Французы следят за внедрением новых футболистов и выстраивают четкую систему, чтобы не надеяться на внезапное рождение талантов из Страны Басков или третьей лиги.

Новости чемпионата Франции, за которым нужно следить, пока не поздно

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