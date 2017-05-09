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«Ювентус» вновь разбил «Монако» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Ювентус» вновь разбил «Монако» и вышел в финал
Eurosport

5 ч. назад

В ответном матче 1/2 финала «Ювентус» дома переиграл «Монако» – 2:1.

«Ювентус» – «Монако» – 2:1

Голы:

1:0 – Марио Манджукич, 33'

2:0 – Даниэл Алвес, 45'

2:1 – Килиан Мбаппе, 69'

  • Дани Алвес в двух полуфинальных матчах сделал две результативные передачи и забил один мяч.
  • В первом матче «Ювентус» переиграл «Монако» благодаря дублю Игуаина – 2:0.
  • Соперник туринцев определится в полуфинале между «Реалом» и «Атлетико» (первый матч – 3:0).
  • Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в 21:45 (мск) в Кардиффе.

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