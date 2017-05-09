«Ювентус» – «Монако»: перед матчем

После сухого поражения дома «Монако» не останется ничего, кроме как атаковать на «Ювентус Стэдиум». Состав позволит гостям агрессивно начать встречу и упереться до финального свистка: в обойму вернулся не игравший в Италии основной защитник Сидибе, атакующие игроки не участвовали в матче чемпионата против «Нанси».

Ребята Массимо Аллегри готовы отстоять результат первого матча. Состав позволяет: в старт вернется крайне необходимый и полезный Хедира. Молодежь в лице Ругани и Пьяцы продолжает лечение, но и без них у туринцев хватит игроков, которые в случае проблем заткнут дыры в составе. Главное, что на стороне «Юве» статистика, взглянув на которую «бьянконери» могли заказывать билеты в Кардифф еще до первого матча: клубы из Франции еще ни разу не проходили лучшую команду Италии по сумме двух матчей.

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Монако» нечего терять. Они могут играть свободно и создавать проблемы, потому что у них есть игроки большого таланта, особенно впереди. Мы будем вынуждены сыграть агрессивно и постараемся победить. Мы должны играть даже лучше, чем в «Монако», потому что там мы допустили несколько ошибок. Результат первого матча не слишком много значит, потому что между нами и Кардиффом еще 90 минут» (официальный сайт УЕФА).

Леонарду Жардим, главный тренер «Монако»: «Мы должны атаковать. В первом матче у нас было такое же количество ударов по воротам, как и у «Ювентуса», но они сыграли эффективнее. Очевидно, что они более зрелые, чем мы, но мы проиграли, потому что не использовали все наши шансы.

Мы хотим сохранить нашу мечту. Наша цель – выйти в финал, и нам нужно быть на высоте. Я очень горжусь своими игроками и тем, что они сделали до сих пор, независимо от результата ответного матча» (официальный сайт УЕФА).

Цифры говорят

В матче во Франции «Ювентус» победил с комфортным счетом – 2:0.

Команды сыграют между собой в шестой раз. На счету туринцев три победы и ничья.

В полуфинале ЛЧ-1997/98 «бьянконери» выиграли у «Монако» с общим счетом 6:4.

«Ювентус» выиграл все 11 двухматчевых противостояний против французских клубов.

«Монако» никогда не побеждал в Италии (1 ничья, 6 поражений).

На счету Гонсало Игуаина всего 4 мяча в 25 матчах плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе он забил 13 в 38 играх.

Больше Радамеля Фалькао (39 голов) с 2009 года в Лиге чемпионов и Лиге Европы забивали только Роберт Левандовский (41), Лионель Месси (77) и Криштиану Роналду (85).

Люди в черном

Главным арбитром встречи назначен многоуважаемый реф из Голландии Бьорн Кёйперс. В сезоне-2016/17 арбитр отработал 5 матчей в Лиге чемпионов, 3 из которых – с участием «Ювентуса» и «Монако». Бьорн работал на играх туринцев с «Лионом (групповой этап, 1:1) и «Барселоной» (четвертьфинал, 0:0). Под наблюдением Кёйперса на групповом этапе «Монако» расправился с «Тоттенхэмом» (2:1).

Бьорн судит строго и не даст командам убивать друг друга: в среднем в матчах с его участием игроки получают не меньше четырех желтых карточек.

Котировки букмекеров

Победа «Ювентуса» – 1,73

Ничья – 3,9

Победа «Монако» – 5,25

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Монако»

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