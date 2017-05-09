Монплезир. Как «Монако» спасал Европу от «Лестера» и Диего Симеоне

Год назад «Лестер» летел к самой неожиданной победе в истории АПЛ, «Тоттенхэм» как обычно спотыкался об аутсайдеров и газон, «Ливерпуль» тонул в собственных амбициях. «Бавария» расставалась с Гвардиолой, «Ювентус» брал очередной титул в Серии А. Лига чемпионов катилась к одному из самых унылых финалов за последние 15 лет. С замиранием сердца болельщики ждали летнего, как говорится, праздника футбола во Франции. Но самое яркое, чего они дождались – матч Португалия – Венгрия (3:3) с мужчиной в панталонах на раме.

Высокий прессинг, перекрытые линии и исландская игра на отбой – вот хедлайнеры прошлого лета и разбитых надежд. Европейский футбол будто орал из телевизора: «Я – унылое говно!» И даже воспоминания о «Лестере» были приятны лишь в плане самого факта сенсации, но не процесса, который к этой сенсации привел. То же самое касалось и главной победы Роналду в карьере. Европейский футбол стерилизовали. Он дарил кайф после финального свистка, но не до. Его лишили красоты, эстетики и почти что лишили Арсена Венгера.

Но тут появился «Монако».

Где же еще, как не в этой точке Земли, могла родиться такая команда. Княжество казино, моря и солнца не имеет право производить нечто некрасивое. Курорт мечты не должен нагонять смертную тоску. Место, где располагается самая живописная и самая странная трасса «Формулы-1» не может проповедовать экзистенциализм. Это было бы преступлением против человечества – какой бы не была цена победы.

Их не считали фаворитами группы в Лиге чемпионов. Наоборот, московский ЦСКА если и собирался кого-то выносить, то это был именно «Монако». И об этом надменном настрое свидетельствовали слова Леонида Слуцкого после поражения 0:3 – в той игре, которая должна была заканчиваться 0:8: «К огромному сожалению, мы оказались не готовы к матчу. Когда команда не готова, виноват тренер. Не смог найти правильные слова. Беру вину на себя, а футболисты просто выполняли те вещи, которые нарабатывались, но не получились».

Наверное, более прозрачно рассказать о недооценке соперника он не мог. Его конкурентом по психологическому стриптизу вполне мог быть Маурисио Почеттино, проигравший «Монако» дома в первой же игре группового этапа Лиги чемпионов и шокировавший английскую прессу: «Я очень разочарован. Нам нужно посмотреть на себя, потому что мы проиграли из-за собственных ошибок. Нужно было сыграть более агрессивно в нападении».

«Тоттенхэм», которому не хватает агрессии в нападении – это будто чей-то неудачный мем. Клуб, ураганом выносящий в АПЛ топов, внезапно превратился в ЦСКА. Позднее в ЦСКА превратился даже Пеп Гвардиола, пустивший дома три гола в 1/8 финала, а затем справедливо вылетевший в ответной игре. Слуцким стал Томас Тухель с «Боруссией», будто очарованный. В ЦСКА внезапно превратилась вся Европа и повесила в воздухе вопросы: «В смысле вы молодые и амбициозные? В смысле вы играете в атаку? В смысле Фалькао жив?»

А потом все внезапно проснулись. И пошли на Sky Sports колонки про Мбаппе, и начали вылезать новости об интересе к этому пацану «МЮ» и сразу же сравнения с Марсьялем. Леонарду Жардима, главного тренера «Монако», начали сватать в «Арсенал» и выставлять чуть ли не наследником идеологии футбольного романтизма. Все вдруг хлопнули себя по лбу, осознав, что эти странные бернанду силвы и лемары в шаге от финала ЛЧ. Команда, которая разваливается в щепки в прошлогодней фифе, потому что Жоау Моутинью там – единственный человек с более-менее адекватным рейтингом. Команда, у которой нет нормального опорника и которая вообще не знает, что такое центр поля. Команда, которую тренирует человек, еще четыре года назад сушивший чемпионат Греции.

И вот они выходят в полуфинал. Этот безбашенный отряд самоубийц. Доходят по турнирной сетке дальше «ПСЖ», «Барселоны» и «Баварии». Люди, пытающиеся совершить какую-то непонятную революцию в современном укладе футбола. Революцию, идеи которой не режут линии и запрещают играть на отбой. Революцию, где Диего Симеоне – отрицательный герой. Революцию, где 6:6 в плей-офф Лиги чемпионов – это нормально. Они будто Рэй Бредбэри в век контркультуры. Будто наивные дети в компании «Ангелов ада», будто экологи, пацифисты и прочие непонятные антиглобалисты.

Беда лишь в том, что любой позитив всегда слабее негатива. Искренность слабее лжи, романтизм слабее цинизма, а прекрасное слабее ужасного. На всякий «Монако» найдется «Ювентус», особенно, если это происходит во время «Ювентуса». Рациональное, трезвое, экзистенциальное, циничное время. Но их посыл, их мысль, их идея – они будут жить. Они, как герой «Пролетая над гнездом кукушки» – хотя бы попытались. Это не умрет, поскольку есть зритель. А зрителю в минуты наслаждения прекрасным порой плевать, кто сильнее.

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