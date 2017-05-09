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Мбаппе и Фалькао будут штурмовать «Ювентус» в полуфинале ЛЧ с первых минут
Леонарду Жардим и Массимилиано Аллегри определились со стартовыми составами на ответный полуфинал.
«Ювентус»: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Хедира, Пьянич, Сандро, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Монако»: Субашич, Дирар, Рагги, Глик, Джемерсон, Сидибе, Моутинью, Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.
- Онлайн-трансляция начнется на Eurosport.ru в 21:45 (мск).
- В первом матче во Франции победил «Ювентус» (2:0).
- В среду «Атлетико» постарается отыграть у «Реала» поражение в первом полуфинале (0:3).
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