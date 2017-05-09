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France Football: Буффон, Мбаппе и Гризманн поспорят с Роналду за «Золотой мяч»-2017
Лионеля Месси даже не упомянули.
Учредитель награды «Золотой мяч» France Football назвал предварительную четверку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»-2017 по прошествии почти половины года.
Претендентом №1 предсказуемо стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, а его основным конкурентом считается вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
Чуть ниже оцениваются шансы Антуана Гризманна из «Атлетико» и Килиана Мбаппе из «Монако».
- France Football единолично вручал «Золотой мяч» в 1956-2010 годах, после чего награда была объединена с призом «Игрок года по версии ФИФА».
- В 2016 году France Football отказался от партнерства с ФИФА и вновь самостоятельно вручает награду.
- Буффон может стать всего лишь вторым вратарем за всю историю, получавшим «Золотой мяч», после Льва Яшина (1963).
- 18-летний Мбаппе может стать самым молодым в истории обладателем награды, отняв это звание у бразильца Роналдо, который получил первый «Золотой мяч» (1997) в 21 год.
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