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France Football: Буффон, Мбаппе и Гризманн поспорят с Роналду за «Золотой мяч»-2017

France Football: Буффон, Мбаппе и Гризманн поспорят с Роналду за «Золотой мяч»-2017
Eurosport

6 ч. назад

Лионеля Месси даже не упомянули.

Учредитель награды «Золотой мяч» France Football назвал предварительную четверку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»-2017 по прошествии почти половины года.

Претендентом №1 предсказуемо стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, а его основным конкурентом считается вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Чуть ниже оцениваются шансы Антуана Гризманна из «Атлетико» и Килиана Мбаппе из «Монако».

  • France Football единолично вручал «Золотой мяч» в 1956-2010 годах, после чего награда была объединена с призом «Игрок года по версии ФИФА».
  • В 2016 году France Football отказался от партнерства с ФИФА и вновь самостоятельно вручает награду.
  • Буффон может стать всего лишь вторым вратарем за всю историю, получавшим «Золотой мяч», после Льва Яшина (1963).
  • 18-летний Мбаппе может стать самым молодым в истории обладателем награды, отняв это звание у бразильца Роналдо, который получил первый «Золотой мяч» (1997) в 21 год.

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