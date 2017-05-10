Плата Дани. Даниэл Алвес как последний самурай «Ювентуса»

Хмурый, закрытый и неприветливый в жизни, страстный и эмоциональный на поле. Как будто на газон ступает совсем другой человек – неясно, где же тут настоящий Даниэл Алвес. Его особо никогда не любили в «Барселоне», хотя за восемь сезонов он точно наиграл на включение в клубный Зал славы. Слишком атакующий, недостаточно обороняющийся – так где он, тот Дани Алвес, которого нужно брать за эталон?

Изгнание с «Камп Ноу» все восприняли как завершение карьеры, но даже дауншифтинг в Серию А не помог забыться – Лига чемпионов вытащила бразильца под свет прожекторов. Полуфинал с «Монако», внезапное включение в старт, хотя тут ждали и не его, а Хуана Куадрадо, и две блестящие передачи на Игуаина, с которыми справился только Даниэл. Ему 34, а Аллегри отдает ему весь край атаки или обороны (так и не определился) и бросает ветерана под дерзкого Мбаппе.

Доверие – вот что главное для Алвеса. «Мне нравятся, когда меня любят, – откровенничал в феврале Дани. – Если я не нужен, то ухожу. Оставить «Барсу» без компенсации было сочным ударом. Все последние годы я слышал, что Алвес уходит, но руководство никогда не говорило мне об этом в лицо».

Он – не профессиональный наемник в стиле Златана, он – верный самурай, который служит хозяину до последнего. Если сегун предает воина, слуга находит нового господина и мстит старому. В этом весь Алвес: убить «Барселону» мало, нужно еще показать ей, что он счастлив и без старых приятелей, и без гадких каталонских начальников. Что он – не винтик в системе «блауграны», а сам по себе великий футболист. Это было предначертано судьбой – в его родной деревне мальчишки либо играли в футбол, либо брали мачете и шли работать в поле. Дани выбрал мяч, а не меч.

Спектакль произошел в полуфинале. «Монако» был счастлив уже от того, что залез так далеко, но именно опыта французам не хватило, чтобы прочитать передачи пяткой в штрафную, забросы с фланга, подключения в атаку – всего того, что узнал Алвес за 14 лет в Европе. Финал Лиги чемпионов-2017 станет для него 14-м решающим матчем в карьере – неужели его могут удивить шустрый Мбаппе или дерзкий Лемар?

В ответной игре монегаски придумали связать Даниэла давлением на его фланг в нападении. Гости честно бомбили по левому краю и вырыли там небольшие бороздки, чтобы Менди было удобно ездить взад-вперед, но за 45 минут не создали ни момента. В первом тайме самая результативная команда Европы осталась без единого удара в створ – оборона «Юве» и подстраховка BBC уничтожают и перемалывают любого, кто встретится на пути.

«Сомнения по поводу будущего в сезоне-2015/16 раздражали меня, – говорит Алвес в интервью The Guardian. – Я люблю профессию, живу ради футбола, команды и одноклубников. Если бы я думал только о себе, то был бы бесполезен. Не хочу говорить о себе, о себе, о себе и понять, что мы ничего не выиграли. Это была бы катастрофа». Бразилец познал секрет игры и делал лучше партнеров. Пасами Даниэла кормились Месси в «Барсе», Неймар в сборной, Игуаин в «Ювентусе» – лучшие люди индустрии, ни один из них не разбирался, что же Алвес делает лучше – обороняется или атакует.

Дани в одиночку пришиб молодой и наглый «Монако» – три ассиста и волшебный гол, посланный в сетку Субашича, послали контрольную пулю в голову монегасков. Все это он делал под давлением и при постоянной загрузке сзади, но бразилец чувствовал момент, когда нужно решать.

В каждом из двух матчей с французами Алвес чаще других касался мяча, а в ответной игре опередил любого из заявки «Турина» по отборам – так защитник он или нет, черт возьми? Спорить бесполезно: все равно найдется парень, который обвинит его в увлечении атакой.

«Ювентус» – «Монако» – 2:1

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