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Массимилиано Аллегри: «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов ради болельщиков и Джанлуиджи Буффона»
У туринцев очень много причин победить.
Главный тренер «Ювентуса» после выхода в финал поделился впечатлениями от встреч с «Монако» и рассказал о задачах клуба в конце сезона.
«Нужно поздравить и отдать должное «Монако», который показал качественный футбол в обоих матчах. Талантливые монегаски заслуживают только лестных слов. Надеемся, в этот раз мы победим в финале ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года – очень непростая задача, нужно поздравить игроков «Ювентуса». Мы по-прежнему участвуем в трех турнирах, но пока ничего не выиграли, мы поступательно идем к целям», – заявил Аллегри L'equipe.
- «Ювентус» выиграл у «Монако» оба полуфинала – 2:0, 2:1.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.
- В решающем матче «Ювентус» встретится с победителем пары «Реал» – «Атлетико» (3:0 после первого матча).
- В сезоне-2014/15 «Ювентус» проиграл в финале Лиги чемпионов «Барселоне» – 1:3.
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