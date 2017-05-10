«Атлетико» – «Реал»: перед матчем

Результат выездного матча оставил фанатам «Атлетико» минимальные шансы на шампанское: большинство, вероятно, глотнут спиртного покрепче. У «Атлетико» есть отличный пример «Барселоны» и «ПСЖ», когда не все потеряно даже при 0:4, а статистика на домашнем поле дает еще больше поводов для оптимизма. Но у «Реала» есть свой мощный противовес.

Действующие победители Лиги еще ни разу не проигрывали в розыгрыше-2016/17 и по-прежнему не уступают «индейцам» в турнире. «Атлетико», который редко результативно играет даже против аутсайдеров Примеры, придется вывернуться наизнанку, чтобы забить сопернику трижды. Скорее всего, придется заколачивать даже больше, потому что противостоять любимой мадридской игре на контратаках без потерь едва ли получится.

На двоих у команд всего две потери, и обе у «Реала»: на «Висенте Кальдерон» точно не появятся Гарет Бэйл и Дани Карвахаль, сломавшийся в первой игре. У «Атлетико» в списке критично больных никого, но шансы, что защиту укрепит Хосе Хименес, не так высоки.

Кто что сказал

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Мы верим в себя, в свое оружие и знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и в том, что они все сделают хорошо. Мы будем отлично защищаться, и каждую минуту искать возможности для создания моментов. У соперника, возможно, лучший состав в мире наряду с «Барселоной» и «Баварией».

Мы гордимся, что играем в полуфинале Лиги чемпионов. Наша команда – единственная, которая не давала отдохнуть основным игрокам в последнем матче чемпионата. У нас свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Мы не сдадимся, пока судья не даст финальный свисток» (официальный сайт УЕФА).

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Атлетико» будет мешать нам делать свое дело – это их игра. Мы продолжим делать то, что позволило нам играть в полуфинале турнира. В этом смысле ничего не изменится. В конце сезона каждая игра для нас, как финал. Мы сыграем в нашу игру – нам не остается ничего другого (официальный сайт УЕФА).

Цифры говорят

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой «Реала» – 3:0.

Из пяти предыдущих матчей против «Реала» в Лиге чемпионов «Атлетико» не выиграл ни одного (2 ничьи, 3 поражения).

Ни одной команде не удавалось пройти в следующий раунд Лиги чемпионов после счета 0:3 в первой встрече.

В первом матче игроки «Атлетико» нанесли лишь один удар в створ ворот «Реала» – худший показатель при Диего Симеоне.

«Атлетико» дошел до полуфинала в третий раз за четыре сезона. Прежде «индейцы» никогда не доходили до этой стадии с момента преобразования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов.

«Реал» играет в полуфинале в седьмой раз кряду – рекорд турнира.

«Атлетико» выиграл 17 из 22 последних матчей в Лиге чемпионов на «Висенте Кальдерон». Последнее поражение мадридцы потерпели в сентябре 2015 года от «Бенфики» (1:2).

«Атлетико» лишь раз забивал больше двух мячей в домашних матчах Лиги чемпионов при Диего Симеоне. В 2014 году пострадал «Милан» (4:1).

«Атлетико» пропустил дома лишь в двух матчах из последних 18.

«Реал» выиграл пять встреч плей-офф Лиги чемпионов подряд. Серия из шести побед подряд станет для мадридцев рекордной.

«Реал» и «Ювентус» – две команды, не проигравшие ни одного матча в Лиге чемпионов-2016/17.

Люди в черном

Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. В Лиге чемпионов-2016/17 рефери отсудил четыре встречи, одна из которых с участием «Реала»: в 1/8 финала под присмотром Чакыра «Мадрид» в гостях переиграл «Наполи» (3:1). В том матче Джюнейт показал всего две желтые карточки, и обе игрокам итальянского клуба.

В мадридском дерби ему помогут лайнсмены Бахаттин Дуран и Тарик Онгун, дополнительные ассистенты – Барыш Шимшек и Али Палабийик и четвертый арбитр – Мустафа Эйисой.

Котировки букмекеров

Победа «Атлетико» – 2,77

Ничья – 3,7

Победа «Реала» – 2,63

Ориентировочные составы

«Атлетико»

«Реал»

Календарь и результаты Лиги чемпионов

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