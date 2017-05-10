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Евангелие от Луки. Величие Модрича в одной картинке

Евангелие от Луки. Величие Модрича в одной картинке
Павел Городницкий

4 ч. назад

Для тех, кто еще не понял.

Лука Модрич – самый серый полузащитник «Реала», если смотреть только на первичную статистику. Кроос превратил ассисты в ядерное оружие, Каземиро рвет всех по отборам и перехватам, а в Модриче, на первый взгляд, нет вообще ничего выдающегося.

Чтобы проникнуться его крутизной, нужно либо из матча в матч наблюдать только за хорватом, либо раскопать продвинутую статистику. Второй путь гораздо быстрее – тем более, гениальность Луки подтверждается всего одной схемой. Она показывает, на что способен Модрич на фоне остальных центральных полузащитников из пяти лучших лиг Европы.

Статистика Луки Модрича

Главное на этом радаре – адски гипертрофированный показатель xG Buildup. Успешные атаки чаще состоят не только из ассиста и гола, но и из комбинации. При вычислении xG Buildup учитываются все опасные набеги на ворота, в которых игрок участвовал, но не бил и не отдавал последний пас.

Вывод тут может быть лишь один: Модрич – художник-постановщик мадридского «Реала». Зидан строит через него игру: хорват рулит атаками на ранних стадиях, поэтому его вклад толком не отмечен ни на WhoScored, ни на Squawka. Несправедливо, но Лука приносит себя в жертву команде – нужно уважать и ценить такой подход.

Лука Модрич против Артуро Видаля, «Реал» – «Бавария»

Стоит взглянуть на остальные показатели Модрича и с другого ракурса – они тоже делают его топовым полузащитником.

Во-первых, Лука умнейший дриблер, несмотря на то, что его нет ни в одном рейтинге по этому параметру. Суть – в качестве, а не в количестве: 75% обводок Модрича заканчиваются удачно, и это фантастический результат с учетом того, что балканец обыгрывает соперников в основном на чужой половине поля. Для сравнения, у техничнейшего Иско всего 58% удачных обводок.

Во-вторых, Модрич выцарапывает для «Реала» в среднем три мяча за игру. С Луки начинается мадридский прессинг в центральной зоне, потому что Криштиану освобожден от подкатов и перехватов.

Лука Модрич празднует гол в ворота «Гранады»

Самое время вспомнить два факта.

Первый – хорват начинал «десяткой», но без нытья и капризов переквалифицировался в универсального бойца.

Второй – 174-сантиметровый Лука выиграл 62% воздушных дуэлей в этом сезоне. Некисло.

Модрич – идеальный ответ тем, кто считает, что Перес покупает только ванильных и прилизанных суперзвезд. Это, конечно, неправда: старик Флорентино все же достойно прошарен в футболе, раз летом 2012 года до последнего выцарапывал у Леви невысокого и негламурного парня с соломенными волосами, кроличьими зубами и тщедушным тельцем.

Модрич и Бэйл

30 миллионов евро и тонны убитых нервных клеток – абсолютно оправданные инвестиции. Сейчас Лука – теневой лидер «Мадрида», незаменимый игрок (при всех тренерах) и хозяин гигантских икроножных мышц.

Последнее – тоже заслуга Переса. Президент грамотно воспользовался фактором Роналду и не побоялся подписывать худышку, зная, что одержимый спортзалом Криш из любого дистрофика сделает качка.

Правда, с практичным Модричем эта теория сработала наполовину: он по-прежнему худой и жилистый сверху, зато его ноги теперь настолько мощные, что при одном взгляде на них сразу же отпадают вопросы о том, кто реально царит в центре поля.

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