Евангелие от Луки. Величие Модрича в одной картинке

Лука Модрич – самый серый полузащитник «Реала», если смотреть только на первичную статистику. Кроос превратил ассисты в ядерное оружие, Каземиро рвет всех по отборам и перехватам, а в Модриче, на первый взгляд, нет вообще ничего выдающегося.

Чтобы проникнуться его крутизной, нужно либо из матча в матч наблюдать только за хорватом, либо раскопать продвинутую статистику. Второй путь гораздо быстрее – тем более, гениальность Луки подтверждается всего одной схемой. Она показывает, на что способен Модрич на фоне остальных центральных полузащитников из пяти лучших лиг Европы.

Главное на этом радаре – адски гипертрофированный показатель xG Buildup. Успешные атаки чаще состоят не только из ассиста и гола, но и из комбинации. При вычислении xG Buildup учитываются все опасные набеги на ворота, в которых игрок участвовал, но не бил и не отдавал последний пас.

Вывод тут может быть лишь один: Модрич – художник-постановщик мадридского «Реала». Зидан строит через него игру: хорват рулит атаками на ранних стадиях, поэтому его вклад толком не отмечен ни на WhoScored, ни на Squawka. Несправедливо, но Лука приносит себя в жертву команде – нужно уважать и ценить такой подход.

Стоит взглянуть на остальные показатели Модрича и с другого ракурса – они тоже делают его топовым полузащитником.

Во-первых, Лука умнейший дриблер, несмотря на то, что его нет ни в одном рейтинге по этому параметру. Суть – в качестве, а не в количестве: 75% обводок Модрича заканчиваются удачно, и это фантастический результат с учетом того, что балканец обыгрывает соперников в основном на чужой половине поля. Для сравнения, у техничнейшего Иско всего 58% удачных обводок.

Во-вторых, Модрич выцарапывает для «Реала» в среднем три мяча за игру. С Луки начинается мадридский прессинг в центральной зоне, потому что Криштиану освобожден от подкатов и перехватов.

Самое время вспомнить два факта.

Первый – хорват начинал «десяткой», но без нытья и капризов переквалифицировался в универсального бойца.

Второй – 174-сантиметровый Лука выиграл 62% воздушных дуэлей в этом сезоне. Некисло.

Модрич – идеальный ответ тем, кто считает, что Перес покупает только ванильных и прилизанных суперзвезд. Это, конечно, неправда: старик Флорентино все же достойно прошарен в футболе, раз летом 2012 года до последнего выцарапывал у Леви невысокого и негламурного парня с соломенными волосами, кроличьими зубами и тщедушным тельцем.

30 миллионов евро и тонны убитых нервных клеток – абсолютно оправданные инвестиции. Сейчас Лука – теневой лидер «Мадрида», незаменимый игрок (при всех тренерах) и хозяин гигантских икроножных мышц.

Последнее – тоже заслуга Переса. Президент грамотно воспользовался фактором Роналду и не побоялся подписывать худышку, зная, что одержимый спортзалом Криш из любого дистрофика сделает качка.

Правда, с практичным Модричем эта теория сработала наполовину: он по-прежнему худой и жилистый сверху, зато его ноги теперь настолько мощные, что при одном взгляде на них сразу же отпадают вопросы о том, кто реально царит в центре поля.

Другие тексты Павла Городницкого:

Красный кирпич. Почему «Ливерпулю» не нужно в Лигу чемпионов

Старый мастер. Почему Данни нет места в новом «Зените»

Лучший спортивный телеграм