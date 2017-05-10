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Вратарь «Юве» Джиджи Буффон праздновал с фанатами, когда все игроки ушли, а стадион почти опустел

Буффон праздновал с фанатами, когда все игроки ушли, а стадион почти опустел
Eurosport

8 ч. назад

Легенда.

Буффон – настоящая душа «Ювентуса». Вратарь отпраздновал с фанатской трибуной победу над «Монако» и выход в финал Лиги чемпионов. К тому времени все игроки «Ювентуса» уже были в раздевалке, а стадион почти опустел.

  • Сухая серия Джиджи в ЛЧ оборвалась на 601-й минуте.
  • «Ювентус» дважды бил «Монако» в полуфинале – 2:0, 2:1.
  • Финал ЛЧ пройдет в Кардиффе 3 июня.
  • 39-летний Буффон дважды играл в финалах ЛЧ, но ни разу не брал трофей.
  • Во втором полуфинале «Атлетико» сыграет с «Реалом» (первый матч – 0:3).

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