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Вратарь «Юве» Джиджи Буффон праздновал с фанатами, когда все игроки ушли, а стадион почти опустел
Легенда.
Буффон – настоящая душа «Ювентуса». Вратарь отпраздновал с фанатской трибуной победу над «Монако» и выход в финал Лиги чемпионов. К тому времени все игроки «Ювентуса» уже были в раздевалке, а стадион почти опустел.
- Сухая серия Джиджи в ЛЧ оборвалась на 601-й минуте.
- «Ювентус» дважды бил «Монако» в полуфинале – 2:0, 2:1.
- Финал ЛЧ пройдет в Кардиффе 3 июня.
- 39-летний Буффон дважды играл в финалах ЛЧ, но ни разу не брал трофей.
- Во втором полуфинале «Атлетико» сыграет с «Реалом» (первый матч – 0:3).
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