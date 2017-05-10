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Иско и Роналду сыграют против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с первых минут
Стали известны стартовые составы мадридских клубов.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Торрес.
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Марсело, Каземиро, Модрич, Иско, Данило.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 мск.
- В первом матче «Реал» одержал победу со счетом 3:0.
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