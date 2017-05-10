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«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов
Ответный полуфинальный матч завершился победой команды Диего Симеоне со счетом 2:1.
Голы:
1:0 – Сауль Ньигес, 12'
2:0 – Антуан Гризманн (пенальти), 16'
2:1 – Иско, 41'
- Иско забил первый мяч с в Лиге чемпионов с апреля 2014 года.
- «Реал» продлил результативную серию во всех турнирах до 61 матча.
- Первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:0.
- Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
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