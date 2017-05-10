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«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал
Eurosport

53 мин. назад

Ответный полуфинальный матч завершился победой команды Диего Симеоне со счетом 2:1.

«Атлетико» – «Реал» – 2:1

Голы:

1:0 – Сауль Ньигес, 12'

2:0 – Антуан Гризманн (пенальти), 16'

2:1 – Иско, 41'

  • Иско забил первый мяч с в Лиге чемпионов с апреля 2014 года.
  • «Реал» продлил результативную серию во всех турнирах до 61 матча.
  • Первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:0.
  • Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

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