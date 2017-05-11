10-секундное проливное видео, описывающее разницу между фанатами «Атлетико» и «Реала»

Болельщики «Атлетико» и «Реала» по-разному встретили последние минуты полуфинального противостояния Лиги чемпионов. Трибуны «индейцев» пели и бурно поддерживали команду, которая к тому моменту уже распрощалась с надеждами на финал.

В это время фаны «Реала» хмуро и тихо пытались защитить себя от проливного дождя.

«Реал» проиграл 2:1, но вышел победителем по сумме двух матчей – 4:2.

В финале команда Зинедина Зидана сойдется с «Ювентусом».

«Реал» может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, выигравшим турнир два раза подряд.

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