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10-секундное проливное видео, описывающее разницу между фанатами «Атлетико» и «Реала»
Обо всем рассказал дождь.
Болельщики «Атлетико» и «Реала» по-разному встретили последние минуты полуфинального противостояния Лиги чемпионов. Трибуны «индейцев» пели и бурно поддерживали команду, которая к тому моменту уже распрощалась с надеждами на финал.
В это время фаны «Реала» хмуро и тихо пытались защитить себя от проливного дождя.
- «Реал» проиграл 2:1, но вышел победителем по сумме двух матчей – 4:2.
- В финале команда Зинедина Зидана сойдется с «Ювентусом».
- «Реал» может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, выигравшим турнир два раза подряд.
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