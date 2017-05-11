Летчики-камикадзе. Почему «Реал» выиграет Лигу чемпионов

На последний еврокубковый матч в истории «Висенте Кальдерон» – в июне стадион снесут и возведут на его месте парк – игроки «Атлетико» настроились так, будто прощались этим матчем с родными перед уходом на войну. Команда, лишь раз добившая до ворот «Реала» в первом матче, усадила гостей на аттракцион «Сюрприз» и выставила максимальные обороты. За первые 20 минут «индейцы» выпустили восемь ядовитых стрел по воротам Наваса и два попадания вызвали у «Реала» признаки легкой лихорадки.

Любая другая команда сгорела бы в этом аду, но перед началом каждого сезона игрокам «Реала» дают противоядие – плацебо Зидана действует мощнее укола адреналина в сердце. У нынешнего «Реала» такой огромный запас прочности и бешеная уверенность, что команда хоть пять пропустит, но все равно вернется в игру. Будь то матч в Варшаве против «Легии», игра с «Баварией» в Мюнхене или счет 1:3 в домашней рубке с «Лас-Пальмасом». Французский тренер создал коллектив, который больше, чем семья – это отряд летчиков камикадзе, для которых любой матч как Перл-Харбор. Зидан разделил команду на основу и тех, кто играет в матчах со средними командами, но дал всем понять – для него все они герои. Потому что всегда поднимаются и дают сдачи.

Весной 2017-го выстрелил Иско. Полузащитник, которого упрекали в игре на чистых мячах, чуть ли не в каждой игре показывает лучший пробег и входит в топ по генерированию голевых моментов. Бородатый мадридский технарь отпахал на высочайшем уровне оба матча с «Атлетико», но особенно круто смотрелся на «Висенте Кальдерон». Иско словно обрел навыки телепортации – игрок, за которым охотятся «Барса» и «Юве», появлялся в самых горячих точках и отнял у «индейцев» веру в тот момент, когда их верховный шаман Симеоне наколдовал «Реалу» еще один апокалипсис.

Иско показал себя безжалостным головорезом, который снял скальп и забальзамировал «Атлетико», но для этого ему троих языков привел из разведки Бензема. Карима часто упрекают, что он не проявляет должной его статусу активности и забивает меньше всегда обиженного ролью подмастерья Мораты. В ответной игре с «Атлетико» француз еще раз показал, «почему всегда он». Преодолеть без единой царапины полосу препятствий «индейцев» из ключей проволоки – признак высшего футбольного искусства. И одна из причин, почему несколько лет назад главным форвардом «Реала» стал Карим, а не Гонсало Игуаин. Финал в Кардиффе через три недели станет полигоном для мощнейшей битвы топ-форвардов.

После гола Иско игроки «Атлетико» не сдались, но в их действиях уже не было стартового огня, да и много бензина они выжгли в первом тайме. От немногочисленных наскоков команды Симеоне после перерыва «Реал» заслонял Косгосстрах – проведший несколько неудачных матчей в сезоне (с кем не бывает) Кейлор Навас доказал, что Флорентину Пересу не стоит напрягать факс по поводу трансфера Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Команда Зидана показала, что не настолько зависима от Роналду, как это принято считать. Да, Криштиану это самое совершенное летальное оружие в команде, но и с остальным боекомплектом у «Реала» полный порядок – никогда не знаешь, кто выстрелит. Мадридцы забили в 61-й игре подряд во всех турнирах и близки к историческому достижению – еще никто не выигрывал Лигу чемпионов два сезона подряд. Кому как не первому обладателю Кубка чемпионов это сделать?

«Атлетико» – «Реал» – 2:1

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