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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Игра с «Ювентусом» будет особенной для меня»

Зидан: «Игра с «Ювентусом» будет особенной для меня»
Eurosport

5 ч. назад

Француз сыграет в финале Лиги чемпионов с командой, в которой стал суперзвездой.

«Игра против «Ювентуса» будет для меня особенной. Это клуб, который был очень важен для меня и моей карьеры игрока. Они дали мне все, но это финал, и я тренер «Реала», клуба моей жизни. Будет хороший финал, это точно.

Как дела у Гарета Бэйла? Он поправляется. Надеюсь, он вернется к финалу», – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

  • В среду «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал (4:2).
  • Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.
  • Зидан выступал за «Ювентус» с 1996-го по 2001-й.
  • За трансфер француза в 2001-м «Реал» заплатил 75 млн евро.

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