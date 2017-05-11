Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Игра с «Ювентусом» будет особенной для меня»

«Игра против «Ювентуса» будет для меня особенной. Это клуб, который был очень важен для меня и моей карьеры игрока. Они дали мне все, но это финал, и я тренер «Реала», клуба моей жизни. Будет хороший финал, это точно.

Как дела у Гарета Бэйла? Он поправляется. Надеюсь, он вернется к финалу», – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

В среду «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал (4:2).

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.

Зидан выступал за «Ювентус» с 1996-го по 2001-й.

За трансфер француза в 2001-м «Реал» заплатил 75 млн евро.

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