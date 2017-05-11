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Жесткий удар Диего Година, после которого из Криштиану Роналду чуть не выскочила душа
Защитник «Атлетико» попытался выбить дичь из звезды «Реала».
Годин приложился по Роналду в конце первого тайма ответного полуфинала Лиги чемпионов. После столкновения Криштиану некоторое время не поднимался с газона, а защитник «Атлетико» получил желтую карточку.
- В среду «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал (4:2).
- «Атлетико» и «Реал» неожиданно доиграли матч в полных составах.
- Финал Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Ювентусом» состоится 3 июня.
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