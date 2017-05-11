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«Что с тобой происходит, клоун?» Фернандо Торрес и Криштиану Роналду обменялись оскорблениями

«Что с тобой происходит, клоун?» Торрес и Роналду обменялись оскорблениями
Eurosport

1 час назад

Мальчики ругаются.

В одном из эпизодов ответного полуфинала Лиги чемпионов Торрес, возмущенный поведением Роналду, подошел к нему и спросил: «Что с тобой происходит, клоун?» Роналду ответил: «Ты покидаешь турнир и идешь домой, глупец». После этого Торрес назвал Криша сукиным сыном, сообщает Marca.

  • В среду «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал (4:2).
  • «Атлетико» и «Реал» неожиданно доиграли матч в полных составах.
  • Финал Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Ювентусом» состоится 3 июня.

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