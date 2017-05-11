«Что с тобой происходит, клоун?» Фернандо Торрес и Криштиану Роналду обменялись оскорблениями

В одном из эпизодов ответного полуфинала Лиги чемпионов Торрес, возмущенный поведением Роналду, подошел к нему и спросил: «Что с тобой происходит, клоун?» Роналду ответил: «Ты покидаешь турнир и идешь домой, глупец». После этого Торрес назвал Криша сукиным сыном, сообщает Marca.

В среду «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал (4:2).

«Атлетико» и «Реал» неожиданно доиграли матч в полных составах.

Финал Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Ювентусом» состоится 3 июня.

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