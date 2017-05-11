Тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Не знаю, как Бензема обыграл троих. Спросил его – он тоже не знает»

После выхода в финал Лиги чемпионов Зидан поделился эмоциями от игры команды, в частности форварда Карима Бензема.

«Не знаю, как Бензема обыграл троих. Спросил его – он тоже не знает. Карим не только забивает, но и помогает это делать партнерам, что очень важно. Я очень доволен его игрой.

Он создал гол и имел моменты. Мы довольны выступлением всей команды», – заявил Зидан Goal.

В ответном матче Карим Бензема совершил сольный проход, в результате которого забил Иско. Игра завершилась победой «Атлетико» (2:1), но по сумме двух встреч сильнее был «Реал» – 4:2.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня.

Мадридцы впервые в истории могут выиграть турнир два раза подряд.

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